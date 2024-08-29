- Художник и бывший вратарь Руди Каргус демонстрирует свои творения на выставке

Ветеран футбола и художник Руди Каргус представляет свои новые работы в Галерее Холтхофф в Гамбурге с 30 августа (30.08.). Его выставка под названием "мощный" продлится до 18 октября. Большие полотна Каргуса, в основном масло на холсте, носят названия "Лучший мир" и "Сфинкс", а также "Амстердам". Часто они изображают фигуры с искаженными лицами и приглушенными цветами.

Галерея делится своими впечатлениями об экспозиции, заявляя: "Если мы расшифруем художественный язык Каргуса, мы открываем визуальный мир, который воплощает скорбь, мучения, потерю и трещины. Возможно, он также намекает на его прошлое и стремления к будущему". 72-летний Каргус, живущий в Квикборне, выступал в качестве вратаря за Гамбург, добившись своих главных достижений, а также за Нюрнберг, Карлсруэ, Дюссельдорф и Кёльн с 1971 по 1990 год, сыграв в общей сложности 408 матчей в первой лиге и 19 во второй. Он называет этот период своей "первой главой".

Теперь искусство является смыслом его жизни. Помимо многочисленных выставок в районе Гамбурга, он представлял свои работы в Мангейме, Вене и Дюссельдорфе. Он сотрудничает с Галереей Холтхофф с 2009 года. "Я не просто бывший спортсмен, ставший художником с кистью, - однажды сказал Каргус, - а настоящий, серьезный художник. Подлинный и искренний".

Время, проведенное Руди Каргусом в качестве вратаря за Гамбург, во время которого он добился значительных успехов, может вдохновить его на создание новых футбольных картин в его будущей работе. Посетители выставки Каргуса в Галерее Холтхофф могут оценить возможность увидеть футбольную работу, демонстрирующую его мастерство в изображении различных тем.

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