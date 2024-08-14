- Художник должен заплатить за повреждения, нанесенные живописцу.

Художник Леон Лёвентраут получил €26,000 в качестве компенсации за нарушение авторских прав. 12-я гражданская палата Дюссельдорфского районного суда постановила, что художник-ответчик нарушил авторские права Лёвентраута на три картины, скопировав и продав их без его согласия и опубликовав на своем канале в Instagram. Общее впечатление от копий совпадало с оригиналами, без признаков собственного творческого вклада ответчика. Решение еще не вступило в силу.

Ответчик подписал и продал скопированные изображения под своим именем, заявляя, что сделал частные копии для практики, используя стиль Лёвентраута в качестве образца. Лёвентраут потребовал €26,000 в качестве компенсации, сумма, которая была присуждена (Дело №: 12 O 156/24).

Продажа ответчиком скопированных работ под своим именем являлась нарушением художественных прав Леона Лёвентраута. Несмотря на заявление о том, что это было сделано для практики, использование ответчиком характерного стиля Лёвентраута в своих работах является примечательным случаем художественного влияния.

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