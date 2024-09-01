- Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

Мартин Хубер, генеральный секретарь ХСС, расценивает результаты выборов в Саксонии и Тюрингии как возмездие за политику "светофора" в Берлине. Абсолютно абсурдно винить в слабых результатах "Зеленых" избирательную кампанию Союза, заявил Хубер в программе "Берлинский круг" на ZDF.

"Сами "Зеленые" виноваты в недовольстве граждан их политикой", - заявил Хубер. Он раскритиковал "Зеленых" за чрезмерную политику защиты климата. Роберт Хабек в качестве министра финансов Германии - это плохой выбор и удар по промышленности, считает Хубер. "Сегодня - это сокрушительное поражение для коалиции "светофор", - добавил он. Они правят вопреки реальности жизни людей.

Холетшек: ХДС должен стать новыми министрами-президентами в обоих штатах

Клаус Холетшек, лидер фракции ХСС в ландтаге Баварии, считает результат ХДС в Саксонии "сильным результатом при неблагоприятных условиях". "Кretschmer олицетворяет стабильность, и я чувствовал признание людей на мероприятиях в Саксонии", - сказал Холетшек.

В Тюрингии Марио Войт столкнулся с "доминированием СМИ от AfD", по словам политика ХСС. "С лидирующим отрывом более чем в 10% от партии действующего министра-президента он должен возглавить следующее правительство в Тюрингии", - сказал Холетшек. Однако он признал, что формирование правительства в обоих штатах будет "исключительно сложным". "Ясно, что Союз должен стать новыми министрами-президентами в Саксонии и Тюрингии", - заключил он.

"Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии можно расценить как отказ от политики коалиции "светофор", как предложил Мартин Хубер".

"Союз, показавший сильные результаты в обоих штатах, находится в позиции занять должности министров-президентов в Саксонии и Тюрингии, как предложил Клаус Холетшек".

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