- Хорватская футбольная ассоциация объявляет Вусковича невиновным.

Несмотря на удвоение дисциплинарного взыскания в отношении игрока HSV Марио Вусковича в Хорватии, его футбольная ассоциация по-прежнему поддерживает его невиновность. Хорватская футбольная ассоциация (ХНС) выразила шок в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Загребе, как сообщает хорватское онлайн-издание "index.hr". Несмотря на то, чтоMario изначально отверг более мягкое наказание, наложенное судом немецкой футбольной ассоциации, чтобы доказать свою невиновность, CAS вынес строгое решение.

Ассоциация остается приверженной борьбе "со всеми видами допинга в спорте" и клянется и впредь тщательно и настойчиво информировать футболистов. Однако в неожиданном повороте событий они теперь поддерживают Марио и HSV в поиске правовой защиты, чтобы оправдать его имя, как следует из официальных заявлений. "Мы полностью верим, что Mario вернется на футбольное поле, как только это правовое противостояние будет разрешенно".

Mario был признан виновным судом немецкой футбольной ассоциации в 2023 году за использование запрещенного допинга эпогена, что привело к обратному запрету на участие с 15 ноября 2022 года. Хорватия обжаловала это решение. CAS в Лозанне даже продлил запрет на 22-летнего Марио до четырех лет, отменив первоначальное решение. tanto Национальное антидопинговое агентство NADA, как и Всемирное антидопинговое агентство WADA успешно обжаловали первоначальное решение.

Mario присоединился к HSV из хорватского клуба "Хайдук Сплит" в 2021 году. "Хайдук" выразил свою поддержку Марио в Facebook после решения CAS, написав "Mario, всегда с тобой".

Хорватская футбольная ассоциация (ХНС) и клуб Марио Вусковича, HSV, планируют оспорить четырехлетний запрет, наложенный CAS за футбольные правонарушения, с целью оправдать имя Марио. Несмотря на прошлую controversy с допингом, фанаты HSV и "Хайдук Сплит" продолжают поддерживать Марио, выражая веру в его возвращение на футбольное поле.

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