Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Хорватская футбольная ассоциация объявляет Вусковича невиновным.

Профессиональный футболист из HSV терпит поражение в борьбе против дисквалификации за допинг, что вызывает удивление в его родной стране.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Спорный штраф футболиста Марии Вускович был ускорен Международным судом правосудия.
Спорный штраф футболиста Марии Вускович был ускорен Международным судом правосудия.

- Хорватская футбольная ассоциация объявляет Вусковича невиновным.

Несмотря на удвоение дисциплинарного взыскания в отношении игрока HSV Марио Вусковича в Хорватии, его футбольная ассоциация по-прежнему поддерживает его невиновность. Хорватская футбольная ассоциация (ХНС) выразила шок в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Загребе, как сообщает хорватское онлайн-издание "index.hr". Несмотря на то, чтоMario изначально отверг более мягкое наказание, наложенное судом немецкой футбольной ассоциации, чтобы доказать свою невиновность, CAS вынес строгое решение.

Ассоциация остается приверженной борьбе "со всеми видами допинга в спорте" и клянется и впредь тщательно и настойчиво информировать футболистов. Однако в неожиданном повороте событий они теперь поддерживают Марио и HSV в поиске правовой защиты, чтобы оправдать его имя, как следует из официальных заявлений. "Мы полностью верим, что Mario вернется на футбольное поле, как только это правовое противостояние будет разрешенно".

Mario был признан виновным судом немецкой футбольной ассоциации в 2023 году за использование запрещенного допинга эпогена, что привело к обратному запрету на участие с 15 ноября 2022 года. Хорватия обжаловала это решение. CAS в Лозанне даже продлил запрет на 22-летнего Марио до четырех лет, отменив первоначальное решение. tanto Национальное антидопинговое агентство NADA, как и Всемирное антидопинговое агентство WADA успешно обжаловали первоначальное решение.

Mario присоединился к HSV из хорватского клуба "Хайдук Сплит" в 2021 году. "Хайдук" выразил свою поддержку Марио в Facebook после решения CAS, написав "Mario, всегда с тобой".

Хорватская футбольная ассоциация (ХНС) и клуб Марио Вусковича, HSV, планируют оспорить четырехлетний запрет, наложенный CAS за футбольные правонарушения, с целью оправдать имя Марио. Несмотря на прошлую controversy с допингом, фанаты HSV и "Хайдук Сплит" продолжают поддерживать Марио, выражая веру в его возвращение на футбольное поле.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Похожим образом, как и дубовый processionary, золотой осциллятор также может вызывать аллергические...
Федеральные земли Германии

Последнее беспокойство в городе - золотистое журавль.

В течение нескольких лет дуravenый процессионный шелкопряд стал постоянной проблемой в Саксонии-Ангальт. В частности, район Висмут был сильно поражен. В настоящее время в этом регионе вызывают тревогу другие вредители насекомых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Руководитель фракции АФД в Тюрингии Йорг Хокке объявил о создании теневого кабинета, но пока не...
Федеральные земли Германии

Хоке еще не представил свою команду.

В ноябре лидер АФД в Тюрингии, Björn Höcke, провозгласил образование тени кабинета. Однако его создание остается неполным. Не смущенный этими событиями, оппонент Höcke, Mario Voigt, не выражает удивления.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Примерно две недели назад организаторы обнародовали расписание для десятой итерации.
Федеральные земли Германии

В настоящее время проходит десятая часть Берлинского фестиваля поп-культуры.

Отмечается 10-летняя годовщина Берлинского фестиваля. В этом году основное внимание будет уделено африканским музыкантам и готовится несколько сюрпризов, отличных от усредненной музыкальной сцены.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно