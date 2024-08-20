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Хорст Янсон попал в больницу после падения по лестнице.

В июне Хорст Янсон завершил участие в фестивале в Бад-Херсфельде и затем перенес мозговое кровоизлияние после падения.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Актер Хорст Янсон попадает в аварию на лестнице, что приводит к госпитализации.
Актер Хорст Янсон попадает в аварию на лестнице, что приводит к госпитализации.

- Хорст Янсон попал в больницу после падения по лестнице.

Актер Хорст Янсон в настоящее время находится в больнице после несчастного случая на лестнице. Его берлинское агентство сообщило об этом в понедельник. Ранее газета "Бильд" сообщила об инциденте 88-летнего актера. О подробностях его травм агентство предпочло не сообщать.

Хорст Янсон известен по "Улице Сезам"

Янсон стал популярным в 70-х годах благодаря телесериалам "Сальто Мортале" и "Дер Бастиан". В 80-х он появился на "Улице Сезам".

К сожалению, проблемы со здоровьем вынудили Янсона отказаться от участия в фестивале в Бад-Херсфельде. Он должен был сыграть в пьесе "Как на небе" в июне.

Агентство выпустило заявление о госпитализации Янсона в различных СМИ. Инцидент также получил широкое освещение в международных новостных каналах.

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