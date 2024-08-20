- Хорст Янсон попал в больницу после падения по лестнице.
Актер Хорст Янсон в настоящее время находится в больнице после несчастного случая на лестнице. Его берлинское агентство сообщило об этом в понедельник. Ранее газета "Бильд" сообщила об инциденте 88-летнего актера. О подробностях его травм агентство предпочло не сообщать.
Хорст Янсон известен по "Улице Сезам"
Янсон стал популярным в 70-х годах благодаря телесериалам "Сальто Мортале" и "Дер Бастиан". В 80-х он появился на "Улице Сезам".
К сожалению, проблемы со здоровьем вынудили Янсона отказаться от участия в фестивале в Бад-Херсфельде. Он должен был сыграть в пьесе "Как на небе" в июне.
Агентство выпустило заявление о госпитализации Янсона в различных СМИ. Инцидент также получил широкое освещение в международных новостных каналах.