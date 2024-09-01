- Холтби выражает критику судье, заявив: "Нет больше энергетического хаоса".

Красная карточка для тренера Марселя Раппа из «Гольштейна Кил» вызвала дискуссии. Капитан Льюис Холтби раскритиковал решение судьи Флориана Экснера. «Именно для этого и нужны арбитры, чтобы охладить пыл, а не подлить масла в огонь», – заявил 33-летний Холтби после домашнего поражения «Гольштейна Кил» со счетом 0:2 против «Вольфсбурга» в дебютном матче Бундеслиги.

Раппу показали красную карточку в дополнительное время (90+7) за вход в зону тренеров соперника. По словам Раппа, запасной Янн-Фьетте Арп пытался забрать мяч возле скамейки запасных «Вольфсбурга» и ввязался в перепалку с игроками «Вольфсбурга». «Я подошел, сказал: «Отдайте мне мяч», и арбитр показал мне красную карточку», – пожаловался Рапп. Позже судья объяснил ему, что тренерам не разрешается находиться в зоне тренеров соперника. «Я об этом не знал», – сказал Рапп.

Холтби к судье: «Будьте терпимее»

Тренер «Вольфсбурга» Ральф Хазенхюттль также не знал о правиле. Он часто перемещался через зону тренеров соперника без последствий, сказал он, получив «Спасибо, Ральф» от Раппа. Также красную карточку получил тренер вратарей «Вольфсбурга» Паскаль Форманн.

Холтби призвал судью проявить больше такта. «Если бы вы не видели этого, можно было подумать, что «Раппо» подбежал и ударил тренера», – сказал он. «Они тоже люди. Я понимаю», – сказал он, обращаясь к судьям. «Если вы судья, будьте терпимее, когда на поле два разгоряченных быка фактически дерутся».

Рапп остался доволен объяснением, но сказал, что будет следить, интерпретируется ли это правило всегда так же в будущем. Хазенхюттль высказался в том же духе: «Конечно, судьи должны последовательно придерживаться правил. И тогда их не винить, если так и будет», – сказал тренер «Вольфсбурга».

В свете инцидента немецкий футбольный союз, возможно, придется уточнить правила участия тренеров в зонах тренеров соперника. Жаркая стычка между Раппом и игроками «Вольфсбурга» произошла в Германии, продемонстрировав интенсивность матчей Бундеслиги.

Читайте также: