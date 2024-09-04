Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Холетчек выражает свое недовольство Айвангером из-за предполагаемого выхода "Лилиум".

Из-за нехватки поддержки лиловый, производитель электрических самолетов из Баварии, можем объявить об уходе. Председатель фракции ХСС в парламенте Холетчек комментирует эту ситуацию, выступая с обвинениями в адрес министра экономики Айвангера.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Лилиум ожидала получение займа в 100 миллионов евро от обеих центральных и региональных...
Лилиум ожидала получение займа в 100 миллионов евро от обеих центральных и региональных администраций в качестве финансовой помощи для своей деятельности стартап

- Холетчек выражает свое недовольство Айвангером из-за предполагаемого выхода "Лилиум".

Глава парламентской группы ХСС Клаус Холетшек обрушился на министра финансов Баварии Hubbard Айвангера за его бездействие в области электронной авиации. "Я ожидал бы от баварского министра финансов, что он скажет: 'Мы делаем все, чтобы сохранить эту компанию здесь'," - заявил Холетшек на мероприятии, организованном Баварской экономической ассоциацией, имея в виду слухи о том, что Lilium может покинуть Германию из-за поиска субсидий.

В специализированных кругах отмечают, что разработчики электронных самолетов в США и Китае получают финансовую поддержку от своих правительств. После отказа в финансовой помощи от Баден-Вюртемберга и Баварии CEO Volocopter, производителя электронных такси, базирующегося в Бадене, Дирк Хоке также обвинил политику в отсутствии поддержки.

Холетшек признался, что не понимает решения Volocopter. "Не речь идет о каком-то летающем такси, а о технологическом превосходстве и возможности быть в авангарде этой области, а не позже говорить: 'О, теперь китайцы здесь, а нас нет'".

Lilium насчитывает около 500 инженеров-авиастроителей. Первый пилотируемый полет полностью электрического вертолетного такси был перенесен на начало 2025 года, а первые единицы запланированы к поставке клиентам в 2026 году. Однако это будет дорогостоящим предприятием; только в первом полугодии 2024 года было потрачено более 200 миллионов евро. В настоящее время компания-стартап, котирующаяся на американской фондовой бирже Nasdaq, финансируется около 70 инвесторами.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в различных вопросах, в том числе в области авиации. В свете финансовой поддержки, предоставляемой разработчикам электронных самолетов в других странах, Холетшек предложил, чтобы Комиссия, а также Европейский парламент сыграли решающую роль в поддержке немецких компаний электронной авиации, таких как Lilium, для сохранения их технологического преимущества.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно