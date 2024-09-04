- Холетчек выражает свое недовольство Айвангером из-за предполагаемого выхода "Лилиум".

Глава парламентской группы ХСС Клаус Холетшек обрушился на министра финансов Баварии Hubbard Айвангера за его бездействие в области электронной авиации. "Я ожидал бы от баварского министра финансов, что он скажет: 'Мы делаем все, чтобы сохранить эту компанию здесь'," - заявил Холетшек на мероприятии, организованном Баварской экономической ассоциацией, имея в виду слухи о том, что Lilium может покинуть Германию из-за поиска субсидий.

В специализированных кругах отмечают, что разработчики электронных самолетов в США и Китае получают финансовую поддержку от своих правительств. После отказа в финансовой помощи от Баден-Вюртемберга и Баварии CEO Volocopter, производителя электронных такси, базирующегося в Бадене, Дирк Хоке также обвинил политику в отсутствии поддержки.

Холетшек признался, что не понимает решения Volocopter. "Не речь идет о каком-то летающем такси, а о технологическом превосходстве и возможности быть в авангарде этой области, а не позже говорить: 'О, теперь китайцы здесь, а нас нет'".

Lilium насчитывает около 500 инженеров-авиастроителей. Первый пилотируемый полет полностью электрического вертолетного такси был перенесен на начало 2025 года, а первые единицы запланированы к поставке клиентам в 2026 году. Однако это будет дорогостоящим предприятием; только в первом полугодии 2024 года было потрачено более 200 миллионов евро. В настоящее время компания-стартап, котирующаяся на американской фондовой бирже Nasdaq, финансируется около 70 инвесторами.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в различных вопросах, в том числе в области авиации. В свете финансовой поддержки, предоставляемой разработчикам электронных самолетов в других странах, Холетшек предложил, чтобы Комиссия, а также Европейский парламент сыграли решающую роль в поддержке немецких компаний электронной авиации, таких как Lilium, для сохранения их технологического преимущества.

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