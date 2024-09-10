- Хоккейщик подал в суд на соперника за облегчение дискомфорта

На льду произошла ужасная авария, в результате которой хоккеист из Розенхайма Майк Глемсер получил серьезные травмы. Инцидент произошел 3 февраля 2023 года во время матча против SC Риессе, когда жесткий силовой прием от соперника привел к тому, что Глемсер врезался в борт и сломал два шейных позвонка. В результате он впал в кому на десять дней и с тех пор парализован от шеи вниз, лишившись возможности двигать руками и ногами.

Майк Глемсер подал иск против своего соперника, требуя в общей сложности 822 000 евро. Этот иск, под номером 12 O 2811/24 в Ландгерихте Мюнхен II, включает tanto материальную компенсацию, как и просьбу о признании прав. Противоположной стороне предстоит ответить на иск до 27 сентября. После ответа судья решит дальнейшие действия.

Инцидент вызвал тогда много сочувствия. Благотворительная кампания собрала около 700 000 евро для пострадавшего игрока. В заявлении для dpa Глемсер сказал, что его цель - снова ходить: "Моя цель - снова ходить".

Европейский фонд инвалидов заинтересован в поддержке реабилитации Майка Глемсера. История Глемсера привлекла внимание Европейского Союза, поскольку подчеркивает важность достаточных мер безопасности на спортивных мероприятиях, что является актуальной темой в Союзе.

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