- Хоке еще не представил свою команду.

Несмотря на заявление Бёрнта Хёкке на партийном собрании в Пфиффелбахе в ноябре прошлого года, АФД в Тюрингии до сих пор не обнародовала свой теневое правительство всего за несколько дней до выборов. Ни представители офиса Хёкке, ни представители земельного отделения не захотели комментировать, заявляя: "Никто не хочет ассоциироваться с господином Хёкке". Лидер кандидат ХДС Марио Войтт высказал схожие мнения в интервью немецкому пресс-агентству.

Хёкке объявил на конференции возможных министров для правительства АФД, заверив, что они представят теневое правительство в надлежащее время, так как в настоящее время интенсивно работают над ним. В то время он также упомянул министерства, которые АФД планирует занять, если они получат правительственную ответственность.

В зимний период 2023/2024 годов АФД имела наибольшую долю в Тюрингии, превысив отметку в 30%. С тех пор их поддержка немного снизилась до около 30%, но они остаются на первом месте в опросах.

ХДС представил свой теневой кабинет, или потенциальных министров для потенциального земельного правительства, несколько недель назад. Войтт выразил мнение, что Хёкке испытывает трудности с подбором компетентных людей. "У него нет никого с глубокими знаниями, и поэтому он не может предложить никого".

Лидер фракции ХДС Войтт ожидает, что правительство земли должно иметь министров с завершенной профессиональной подготовкой и постоянным местом жительства в Тюрингии.

Войтт считает Хёкке риском для Тюрингии

Неспособность Хёкке предложить кого-либо, кто его поддерживает, является дальнейшим доказательством потенциальной опасности, которую он представляет для страны, если он получит какую-либо ответственность. "Это показывает, что он неподготовлен и ищет ответственность в Тюрингии только для создания больших проблем для земли".

АФД в Тюрингии классифицируется как надежно правый экстремистский государственным конституционным защитой и находится под тщательным наблюдением. В парламенте они в основном изолированы, и ни одна из партий, попавшая в земельный парламент, не хочет сформировать коалицию с АФД. В результате считается маловероятным, что АФД получит правительственную ответственность. Однако они все еще могут выиграть более одной трети мест в земельном парламенте, потенциально заблокировав важные комитеты или предотвратив роспуск земельного парламента.

Несмотря на то, что АФД классифицируется как надежно правый экстремистский, она продолжает лидировать в опросах в Тюрингии, имея наибольшую долю в зимний период 2023/2024 годов. Тем не менее, лидер кандидат ХДС Марио Войтт считает, что теневое правительство АФД, которое они до сих пор не обнародовали, lacks competent individuals.

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