- Хоке и Войгт спорят о принудительном труде для беженцев

Между ведущими кандидатами Маrio Войт (ХДС) и Бьорном Хёкке (АфД) разгорелся спор во время теледебатов по поводу введения обязательной работы для беженцев. "Вы только говорите и ничего не делаете!" - упрекнул Хёкке, представителя ультраправой партии AfD. Вопрос заключался в том, почему в районе Соннеберг, возглавляемом АфД, под обязательную работу подпадает меньше 10 беженцев, в отличие от 100 в районе Заале-Орла, возглавляемом ХДС.

Хёкке настоял на выступлении вступлением, несмотря на формат, не предусматривающий этого. На вопрос он сказал: "Это просто симптоматическая политика". Вместо этого, по его мнению, нужно решать коренные причины.

"Господин Хёкке, вы - белый лебедь", - сказал Войт, имея в виду политику АфД в районе Соннеберг. "Там, где у вас есть ответственность, вы ничего не делаете". Тюрингская АфД классифицируется как подтвержденная праворадикальная группа и находится под наблюдением.

В связи с этим спором тюрингская АфД, возглавляемая Бьорном Хёкке, была классифицирована как подтвержденная праворадикальная группа и находится под пристальным наблюдением. Несмотря на это, Марио Войт, кандидат от ХДС, продолжал критиковать управление Хёкке обязательной работой для беженцев в районе Соннеберг, возглавляемом АфД.

Во время жарких дебатов Войт поставил под сомнение приверженность Хёкке к введению обязательной работы, сказав: "В районе Соннеберг, возглавляемом АфД, под обязательную работу подпадает меньше 10 беженцев, в то время как в районе Заале-Орла, возглавляемом ХДС, их более 100".

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