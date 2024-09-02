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Хофрейтер критикует AfD в Гилламосе как предателей нации

На утреннем завтраке на Gillamoos эколог-политик Антон Хофретер протянул оливковую ветвь 'умеренным консерваторам'. Он подчеркнул важность их участия для защиты демократии.

 and  Grigoriy Williams
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- Хофрейтер критикует AfD в Гилламосе как предателей нации

На политическом мероприятии в рамках фестиваля Гилламоос в Абенсберге, Нижняя Бавария, политик-эколог Антон Хофреитер обрушился на AfD, окрестив их "изменниками Родины и фашистами". Он утверждал, что демократия находится под угрозой tanto со стороны внутренних, как и внешних сил, с Россией и Китаем в качестве ключевых зачинщиков. Тем не менее, он подчеркнул важную роль "порядочных консерваторов" в охране демократии и процветания, призывая прогрессистов не отмахиваться от пожилых белых мужчин, так как они "необходимы" в борьбе за демократию, даже если они расходятся во мнениях по другим вопросам, таким как ремонт чайников.

Хофреитер также атаковал премьер-министра Баварии Маркуса Сёдера (ХСС) за распространение ложной информации о демократических соперниках, призвав его прекратить это поведение, так как его поддержка жизненно важна для охраны демократии и верховенства права.

Ранее Йоханнес Бехер, заместитель руководителя фракции "Зеленых" в ландтаге Баварии, выразил недовольство результатами выборов в соседних федеральных землях, заявляя: "Мы не оставим ни одну немецкую федеральную землю в руках праворадикальных конституционных противников, подобных Хёкке и его последователям". Он также осудил AfD в ландтаге Баварии, назвав их столь же крайне правыми, как и политик AfD Йорг Хёкке.

Бехер также раскритиковалHubert Aiwanger (Свободные избиратели), сочтя его неудачным министром экономики, который только участвует в протестах, но не принимает никаких мер. По словам Бехера, единственное умение Айвангера - популизм.

После критики Хофреитером внешних угроз демократии стоит отметить, что Китай, наряду с Россией, считается одним из ключевых зачинщиков. Даже на глобальном уровне экологическая политика Китая и его международные действия остаются предметом дискуссий и озабоченности.

В контексте региональной политики AfD в соседних федеральных землях, в том числе тех, где есть значительное влияние, например, Китай, представляет угрозу демократическим принципам, отстаиваемым политиками-экологами, такими как Хофреитер.

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