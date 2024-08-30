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Хоффенхайму предстоит сложное задание в Лиге Европы.

Хоффенхайм из ТSG сталкивается со многими выдающимися соперниками в Лиге Европы, совершая два путешествия в Португалию.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Хоффенхайм встретился с грозными соперниками в Лиге Европы.
Хоффенхайм встретился с грозными соперниками в Лиге Европы.

- Хоффенхайму предстоит сложное задание в Лиге Европы.

Хоффенхайм из Бундеслиги сталкивается с серьезными испытаниями в измененной Лиге Европы. Этот немецкий клуб примет титанов, таких как «Тоттенхэм Хотспур» из английской Премьер-лиги, «Олимпик Лион» из Франции, победителей украинцев «Динамо Киев» и чемпионов Румынии «ФКСБ Бухарест» на групповом этапе дома. Помимо этого, их ждут выездные матчи против «Порту» из Португалии, «Спортинга Браги», чемпионов Дании «ФК Мидтьюлланда» и бельгийских представителей «РСК Андерлехт». Состав этой групповой стадии был определен в Монако.

Каждая из 36 команд (ранее 32) сыграет четыре матча дома и четыре выездных матча. Лучшие восемь команд группового этапа пройдут в 1/16 финала. Команды, занявшие девятое место и выше, примут участие в стыковых матчах для дальнейшего продвижения. Первые матчи состоятся 25/26 сентября. Групповой этап завершится 30 января 2025 года. Большой финал состоится 21 мая 2024 года в Бильбао.

Хоффенхайму предстоит жесткая борьба на групповом этапе Лиги Европы, с матчами против «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпик Лион», «Динамо Киев» и «ФКСБ Бухарест» дома. После группового этапа, лучшие восемь команд пройдут в 1/16 финала, и Хоффенхайм стремится завоевать место в этом престижном этапе.

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