- Хоффенхайм защитил Хлозека: волнующий триумф перед началом лиги

Близится Бундеслига, а ТСГ 1899 Хоффенхайм все еще ищет свою игру и тактику. Их трудная ничья 2-2 против Вюрцбургер Киккерс в первом раунде DFB-Pokal, которая потребовала послематчевых пенальти, чтобы определить победителя, демонстрирует сложную подготовку команды. Несмотря на то, что ни один игрок не открыто критиковал ситуацию, ясно, что им было непросто подготовиться.

Чтобы укрепить свой состав, Хоффенхайм совершил самое значительное подписание в истории клуба. Чешский нападающий национальной сборной Адам Хложек, ранее игравший на замену в Байере Леверкузен, присоединился к команде за оцененные в 18 миллионов евро плюс бонусы. Эта сумма превышает трансферную стоимость Мергима Бериши, который перешел из ФК Аугсбург прошлым летом.

От Хложека ожидают, что он внесет вклад в успех ТСГ сразу же

На этой неделе, перед стартовым матчем лиги против Хольштайн Киля, Хложек подписал долгосрочный контракт с Хоффенхаймом. Временно спортивный директор Франк Крамер похвалил новичка, назвав его сильным футболистом с отличной ловкостью, физической силой, техническими навыками и тактическим пониманием. Он сказал: "С Аддамом мы получили нападающего, который может помочь нашей команде сразу".

В настоящее время команда тренера Пеллегрино Матараццо нуждается в помощи. Ключевые уходы, в том числе национального игрока Максимилиана Беира (в Боруссию Дортмунд) и Уота Вегхорста (вернулся в ФК Бернли в аренду), а также травма колена Ильхаса Бебу, оставили большие пробелы в евротуре Хоффенхайма.

Однако их матч против команды Региональной лиги Вюрцбургер Киккеры показал некоторые положительные моменты. Бериша, который отсутствовал девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки, вернулся на поле в качестве запасного и сразу же привнес волнение. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы привести Хоффенхайм к победе, что привело к ничьей 2:2 после 120 минут.

Билет к славе с ошибкой

Лука Филипп, который заменил стартового вратаря Оливера Баумана, в конечном итоге принес победу в серии послематчевых пенальти 5:3 против Вюрцбурга. Однако он допустил дорогую ошибку. В 11-й минуте он позволил безобидный пас назад от Кивана Акпугумы проскользнуть у него под ногой, дав Эннесу Куку возможность открыть счет для Вюрцбурга.

"Это была изнурительная победа", - признал Матараццо позже - его подготовка была осложнена оттоком менеджмента и задержками в трансферной деятельности. "Конечно, это тема", - сказал автор гола Мариус Бюлтер, но также признал, что плохая игра мало имела общего с обстоятельствами. "Когда приходит время набирать очки, мы должны сосредоточиться".

Команда понимает, что еще несколько усилений находятся в пути. "Лучше было бы, если бы они пришли раньше. Мы справимся", - объяснил 31-летний. "Мы все взволнованы, когда Бундеслига начинается, и фокус возвращается к футболу, а не к периферийным вопросам".

После подписания Адама Хложека как игрока, тренер Хоффенхайма Пеллегрино Матараццо выразил уверенность в его способностях, сказав: "С Аддамом мы получили нападающего, который может помочь нашей команде сразу же".

Несмотря на сложную подготовку и несколько ключевых уходов, Хоффенхайм смог одержать победу в серии послематчевых пенальти 5:3 против Вюрцбургер Киккерс в матче DFB-Pokal, при этом Лука Филипп принес победу, несмотря на дорогую ошибку в начале игры.

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