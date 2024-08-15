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Хоффенхайм с "несколькими открытыми площадками" перед стартом

Возмущение у верхушки отражается на команде Хоффенхайма. Перед первым официальным матчем главный тренер не скрывает своего недовольства.

 and  Anthony Ross
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- Хоффенхайм с "несколькими открытыми площадками" перед стартом

После крайне турбулентной подготовки ТСГ 1899 Хоффенхайм вступает в новый сезон без четкой круговой цели и с множеством вопросов. "У нас еще не было возможности определить цель для этого сезона. Сборная еще не полная", - сказал тренер Пеллегрино Матараццо перед первым раундом матча в ДФБ-Пokal в пятницу (6:00 PM/Sky) против Киккерс Вюрцбург.

Недовольство строительными площадками в составе

"Если честно, были другие вопросы, которые нужно было уточнить. Это, скорее всего, произойдет в ближайшие недели", - добавил 46-летний Матараццо. Отставка почти всей команды вокруг многолетнего менеджера Александра Розена задержала трансферную деятельность клуба Бундеслиги Северный Баден. На данный момент единственное новое приобретение для участника Лиги Европы - Александр Прасс из Штурм Грац.

Матараццо вновь выразил недовольство планированием персонала перед первой игрой в лиге против команды региональной лиги Баварии. "То, что новые подписания могут быть интегрированы только после подготовки, именно это и вызывает недовольство", - сказал он. В то же время он подчеркнул: "Я знаю, в какой ситуации мы находимся, и мы ищем решения. В настоящее время это то, что есть, и мы движемся вперед".

Возвращение Берыши близко

Подготовка явно не была оптимальной, учитывая, что они начинают с тройной нагрузкой в лиге, кубке и Лиге чемпионов. "У нас есть несколько открытых строительных площадок в составе. Завтра начинается раунд, а строительные площадки все еще открыты, особенно в отношении позиции центрального защитника", - объяснил Матараццо.

Кроме того, Крайхгауэрам приходится справляться с некоторыми травмами и уходом национального форварда Максимилиана Бейера (в Боруссию Дортмунд). По крайней мере, возвращение форварда Мергима Берыши близко, которого не было девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки. После разговора с врачом команды и атлетическим тренером будет принято решение, будет ли бывший Аугсбургер уже в Вюрцбурге или через неделю для старта Бундеслиги против Хольштайн Киля вернется в состав.

Несмотря на сосредоточение на других насущных вопросах, Матараццо признал необходимость решения остающихся проблем в составе, в частности, на позиции центрального защитника. Возвращение Мергима Берыши, который отсутствовал девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки, могло бы предоставить необходимое усиление, с его возможным возвращением либо в Вюрцбурге, либо на старте Бундеслиги против Хольштайн Киля.

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