- Хоффенхайм привлекает Гендри.

1899 Hoffenheim подписал контракт с французским правым защитником Валентином Гендреем из Италии. 24-летний игрок был привязан к клубу Серии А УС Лечче до 2026 года. Немецкий клуб Бундеслиги 1899 Hoffenheim, базирующийся в Северном Бадене, предпочел не разглашать сумму трансфера.

По словам временного тренера 1899 Hoffenheim Франка Крамера, "Валентин - надежный защитник, который отточил свои навыки в жесткой итальянской футбольной культуре и набрался большого опыта в Серии А". Ранее французский игрок до 21 года был основным игроком в составе Лечче.

1899 Hoffenheim стремится укрепить свою оборону в предстоящем футбольном сезоне, учитывая впечатляющую игру Гендрея в Серии А. Это новое приобретение команды потенциально может помочь 1899 Hoffenheim подняться в рейтинге немецкой Бундеслиги.

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