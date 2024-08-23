- Хоффенхайм подписал нападающего "Герты" Берлина Хариса Табаковича.

Харис Табаковиц прощается с «Гертой БСК», своей командой во Второй Бундеслиге, чтобы присоединиться к «Хоффенхайму» в Бундеслиге, как было объявлено в пятницу вечером. Подробности о сроках нового контракта 30-летнего футболиста не разглашаются.

Поговаривали об этом трансфере с прошлого четверга, когда различные СМИ сообщали о достижении соглашения между «Гертой» и «Хоффенхаймом». На пресс-конференции перед матчем «Герты» против «Регенсбурга» в субботу главный тренер Кристиан Фель признался, что Табаковиц пропустил утреннюю тренировку.

Уход Табаковица - существенный удар по спортивному отделу «Герты», как выразился Фель, «Это все игроки, которые еще имеют амбиции, возможно, разные видения. Это просто футбол». Фель уверен, что у него есть альтернативы в Лукке Шюлере, Флориане Нидерлехнере и Смаиле Превляке, которые смогут забивать голы.

«Герте» нужна финансовая помощь, так как команда Второй Бундеслиги испытывает финансовые трудности. По слухам, сумма трансфера может варьироваться от €3 миллионов до €5 миллионов, что является существенной прибылью, учитывая, что Табаковиц присоединился к «Герте» минувшим летом из «Аустрии Вена» примерно за €500,000 и быстро стал основным игроком, разделив титул лучшего бомбардира лиги с Христосом Цолисом и Робертом Глатцелем с 22 голами.

Табаковиц займет место, оставленное уходом Уота Вегхорста и Максимилиана Бейера в «Хоффенхайме». «Харис, с его физической силой и мощью, является典型ным нападающим, который доказал свои голевые инстинкты на протяжении многих лет и в различных клубах», - сказал Франк Крамер, и.о. спортивного директора «Хоффенхайма».

Финансовая выгода «Герты» от трансфера Табаковица в Бундеслигу может существенно помочь финансовым трудностям команды Второй Бундеслиги. С уходом Табаковица команда Второй Бундеслиги «Герты» будет скучать по его вкладу, так как он ранее разделил титул лучшего бомбардира лиги во время своего пребывания.

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