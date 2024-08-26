Ходят слухи о возвращении Oasis.

С тех пор, как в 2009 году произошел их крупный разлад, приведший к распаду Oasis, Noel и Liam Gallagher находятся в публичном конфликте, обмениваясь колкостями в интервью и в социальных сетях. Однако недавняя активность в социальных сетях вновь подогрела слухи об воссоединении Oasis.

Казалось маловероятным, что враждующие братья снова выступят вместе на одной сцене, но фанаты оставались оптимистичными относительно возвращения, несмотря на многочисленные ложные слухи в течение многих лет. Подогрев-speculation further, Liam Gallagher, вокалист Oasis, поделился загадочным видео с датой "27.08.24" после своего выступления на фестивале Reading. Та же дата была опубликована в социальных сетях и его братом, Noel Gallagher, гитаристом Oasis, вскоре после этого. Фанаты с нетерпением ждут обновлений 24 августа.

Британская газета "Sunday Times" сообщает, что Oasis, известная своими хитами, такими как "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger", планирует грандиозное возвращение на сцену. По слухам, группа рассматривает возможность возглавить легендарный фестиваль Glastonbury в 2025 году и даже планирует серию концертов на лондонском стадионе Wembley.

Кто протягивает оливковую ветвь?

Уже в феврале этого года среди фанатов возродилась надежда на воссоединение Oasis, когда Liam Gallagher намекнул на возможное возвращение в интервью "The Times". Он предположил, что успешное возвращение могло бы состояться, если бы его брат Noel Gallagher, который распустил Oasis в 2009 году, извинился перед ним - в виде "коробки шоколадных конфет". Однако Noel не проявил интерес к этому предложению, заявив в интервью "The Times" примерно в то же время, что Liam еще не звонил ему.

Несмотря на продолжающееся напряжение, похоже, что один из братьев протянул оливковую ветвь, отражая чувства их хита "Don't Look Back In Anger."

В контексте 1990-х годов Oasis обрели значительную популярность и выпустили знаковые песни, такие как "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger."

Оглядываясь назад и вспоминая эпоху их славы, Liam Gallagher во время интервью в стиле 1990-х годов выразил надежду на воссоединение со своим братом Noel Gallagher, считая символическое извинение потенциальным шагом на пути к примирению.

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