- Ходят слухи о концерте в Гластонбери.

Похоже, что уважаемый фестиваль Гластонбери в Великобритании может добавить еще одну музыкальную сенсацию в следующем году. Как сообщает "The Sun", ведутся переговоры между организаторами мероприятия и Чер (78).

Не присоединится ли она к рядам Долли Партон и Шанайи Твейн?

Эта информация указывает на то, что Чер находится в процессе уточнения своего участия в фестивале в Сомерсете, который обычно проходит в конце июня каждый год. По словам источника, "Гластонбери" давно преследует Чер, и серьезно рассматривается возможность ее выступления в "Легендах". Шанайя Твейн (59), которая выступила на сцене в этом году, послужила вдохновением в этом отношении.

Все детали еще в процессе, но Чер якобы планирует запланировать несколько концертов в Великобритании в следующем году. Возможно, легендарный фестиваль Гластонбери станет одним из них. Стоит отметить, что Чер не горит желанием отправляться в очередное обширное турне.

В последний раз Чер выступала в Великобритании в 2019 году. Во время интервью с Radio 2 она намекнула на возможность выступления на Гластонбери, сказав: "Я бы хотела."

Скоро выходят

И правда, поклонники могут ждать много интересного от Чер. 20 сентября выйдет ее первый сборник лучших хитов за 20 лет, "Вечность", который будет включать 21 трек, охватывающих всю 60-летнюю карьеру. Через два месяца, 19 ноября, выйдет ее мемуары "Чер: Мемуары, часть первая". Вторая часть мемуаров, "Чер: Мемуары, часть вторая", запланирована на 2025 год.

Если переговоры Чер с организаторами фестиваля Гластонбери увенчаются успехом, она может выступить в "Легендах", следуя по стопам Долли Партон и Шанайи Твейн. В свете предстоящих концертов в Великобритании есть вероятность, что Чер добавит в свой график уважаемый фестиваль Гластонбери, вернувшись на сцену Великобритании после 2019 года.

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