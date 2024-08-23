Ходят слухи, что Даниэла Катценбергер и Айрис Кляйн будут обнаженными вместе.

"'Кот' в 'Плейбое' без проблем? Это не так невероятно, особенно в будущем." Так недавно заявила 37-летняя Даниэла Катценбергер, выразив желание сняться в обнаженной фотосессии для своего 40-летия. Даже с мамой, Ирис Кляйн? Босс 'Плейбоя' имеет твердую позицию по этому вопросу.

"В 40 лет я хочу украсить страницы 'Плейбоя'. Я всегда отказывалась от таких предложений, но в 40 я готова показать все." Объявление Даниэлы Катценбергер о ее желании прошлой неделей вызвало много шума, и ее объяснение привлекло всеобщее внимание: "Сорок лет - трудный возраст для женщин. Многие приближаются к менопаузе и боятся, что их жизнь станет несчастной".

Не редкость, когда женщины рассматривают возможность обнаженной съемки в мужском журнале, но шансы Даниэлы Катценбергер довольно высоки.

Флориан Бойтин, главный редактор 'Плейбоя Германия', разделяет это мнение в интервью с 't-online'. "Мы предлагали фотосессию для 'Плейбоя' госпоже Катценбергер в начале ее карьеры в реалити-шоу", - раскрывает Бойтин. Тем не менее, последняя серьезная беседа о потенциальном сотрудничестве состоялась несколько лет назад.

Нежелание фотосессии мама-дочь

Тем не менее, слова Бойтина suggerent, что он не совсем против этой идеи. "Госпожа Катценбергер - очаровательная, уважаемая и сияющая женщина. Я всегда рад поговорить с госпожой Катценбергер. Конечно, в том числе и о значимых днях рождениях или фотосессии для 'Плейбоя'", - говорит Бойтин 't-online'.

Однако Бойтин кажется менее склонным к участию Ирис Кляйн. На вопрос об этом он отвечает: "Кроме того, что я не уверен, является ли это одной из мечтаний женщин, не должно быть целью просто повторить - безусловно успешную - историю".

Бойтин имеет в виду выпуск 'Плейбоя' 2021 года, в котором звезда 'Под нами' Клаудея Декерт разделась вместе со своей дочерью Роми. Бойтин подчеркивает, что эта фотосессия была "однажды", указывая на то, что повторение концепции мама-дочь маловероятно. В сущности, 'кот' Даниэлы Катценбергер может определенно продемонстрировать свои обнаженные прелести в 'Плейбое' - но, скорее всего, без мамы.

"В интервью Флориан Бойтин упомянул, что они предлагали фотосессию для 'Плейбоя' Даниэле Катценбергер в начале ее карьеры, но последняя серьезная беседа об этом состоялась несколько лет назад".

"Хотя Бойтин выразил заинтересованность в обсуждении потенциальных сотрудничеств с Катценбергер, он показался менее заинтересованным в участии Ирис Кляйн, заявив, что повторение успешной истории не должно быть главной целью".

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