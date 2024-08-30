Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЦены акций

Хочешь создать место в Nvidia для волны расширения ИИ?

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Хочешь создать место в Nvidia для волны расширения ИИ?

Редко когда квартальная отчетность вызывала столь огромный интерес, как у Nvidia. Американский гигант полупроводниковой промышленности показал резкий рост доходов и прибыли в предыдущем квартале, но многие акционеры выразили недовольство. Кажется, планку для этого титана Кремниевой долины задрали слишком высоко. А что это значит для сектора ИИ? Неужели прогресс в области искусственного интеллекта не будет таким впечатляющим, как ожидалось? И какая остаточная емкость микросхем Nvidia?

Несмотря на рост доходов Nvidia в третьем квартале, котировки акций показали признаки нестабильности из-за возросших ожиданий инвесторов. Инвесторы пристально следят за котировками акций, чтобы оценить-performance компании в четвертом квартале.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Основным торговым партнером России является Китай.
Экономика

Похоже, что Россия сталкивается с проблемами платежей в своих торговых отношениях с Китаем.

Похоже, что Россия сталкивается с проблемами платежей в своих торговых отношениях с Китаем. Бизнес-взаимодействие России с Китаем сталкивается с трудностями из-за проблем российских компаний, как сообщают источники в российском сообществе. Эти компании якобы сталкиваются с задержками платежей и увеличением затрат в своих транзакциях с Китаем, что привело к задержке транзакций

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Продолжающееся экономическое стагнация по-прежнему влияет на рынок труда, жалуется глава...
Экономика

Финансовые трудности приводят к росту безработицы

Финансовые трудности приводят к росту безработицы Немецкая экономическая слабость отражается на рынке труда. Бизнес менее охотно нанимает, в то время как население активно ищет работу. Однако возможности в ролих обучения кажутся более многообещающими. Безработица в Германии выросла на 63 000 в августе, достигнув трехлетнего максимума в 2,872 миллиона. Эта

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Первичная документация о передачеWest Nile virus обнаружена в Германии
Политика

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии

Первоначальный случай заражения вирусом Западного Нила зарегистрирован в Германии Впервые в этом году в Германии, в Саксонии, недалеко от границы с Бранденбургом, у женщины был диагностирован вирус Западного Нила, перенесенный местными комарами. Об этом 23 августа сообщил Институт Роберта Коха (RKI) в Берлине. Также были выявлены дополнительные случаи, все связанные

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
По мнению мэра Берлина Кая Вегнера, кандидатуру канцлера следует выбирать на основе более широкого...
Федеральные земли Германии

Вопрос о правомерности канцлера на должность нуждается в решении на уровне ЕС, по словам Вегнера.

После спорного выбора candidates для переговоров на пост канцлера, получается, что Лашета в этом году возникла борьба в выборе завода. В то же время, текущий мэр Берлина участвует в заботах о предстоящих выборах.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
За прошедшее десятилетие сельское хозяйство в Саксонии-Анхальт претерпело значительные...
Федеральные земли Германии

Расширение органического сельского хозяйства означает уменьшение поголовья скота, особенно свиней и крупного рогатого скота.

В Саксонии-Анхальт сельское хозяйство имеет значительное экономическое значение. Тем не менее, этот сектор проходит трансформацию. Иногда эта трансформация идет против течения национального тренда.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В признательность Verwilk Brauer за выдающиеся достижения в жизни.
Федеральные земли Германии

Немецкая театральная ассоциация отдает должное Шарлю Брауеру за его целеустремленность.

Германская Премия Пожизненного Почётного kunnу установлена на расписание середины сентября. Одной из отличительных наград, подтверждённой заранее, является наградной совет бывшей 'Tatort' звезды Чарльза Брауэpa.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно