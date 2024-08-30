Хочешь создать место в Nvidia для волны расширения ИИ?

Редко когда квартальная отчетность вызывала столь огромный интерес, как у Nvidia. Американский гигант полупроводниковой промышленности показал резкий рост доходов и прибыли в предыдущем квартале, но многие акционеры выразили недовольство. Кажется, планку для этого титана Кремниевой долины задрали слишком высоко. А что это значит для сектора ИИ? Неужели прогресс в области искусственного интеллекта не будет таким впечатляющим, как ожидалось? И какая остаточная емкость микросхем Nvidia?

Несмотря на рост доходов Nvidia в третьем квартале, котировки акций показали признаки нестабильности из-за возросших ожиданий инвесторов. Инвесторы пристально следят за котировками акций, чтобы оценить-performance компании в четвертом квартале.

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