- Хлозек переносит футбольное путешествие из Леверкузена в Хоффенхайм

Переход чешского нападающего национальной сборной Адама Хлозека из «Байера Леверкузен» в «ТСГ 1899 Хоффенхайм» в Бундеслиге завершен. В 22 года Хлозек стал самой дорогой покупкой в истории клуба «ТСГ 1899 Хоффенхайм». Как сообщает «Киккер», «Хоффенхайм» заплатил «Лeverkusen», победителю Лиги чемпионов и Кубка Германии, около 18 миллионов евро, а также бонусы за его услуги.

Эта сумма превышает трансферную стоимость Мергима Бериши, который прошлым летом перешел в «Хоффенхайм» из «FC Augsburg» примерно за 14 миллионов евро. Хлозек, представлявший Евро-2020, также, якобы, вел переговоры с английским клубом Премьер-лиги «Лестер Сити». В «Лeverkusen» он так и не смог пробиться в основной состав.

Хлозек подписал долгосрочный контракт с «Хоффенхаймом», как сообщает клуб. «Адам обладает исключительными футбольными навыками», - сказал Франк Крамер, в настоящее время временно исполняющий обязанности спортивного директора «Хоффенхайма». «Он очень подвижный форвард, обладающий необходимой физической силой, техникой и тактическим пониманием, чтобы сразу же внести вклад в нашу команду».

«ТСГ» нуждался в подкреплении нападения после ухода в «Боруссию Дортмунд» национального игрока Максимилиана Бейера. Аренда Ута Вегхорста из «FC Burnley» закончилась, и Ильхас Бебу, скорее всего, выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

В Кубке Германии клуб высшей лиги в пятницу чудом избежал крупного upset, обыграв команду четвертого дивизиона «Вюрцбург Киккерс» со счетом 5:3 в серии пенальти во втором раунде после напряженной серии послематчевых ударов.

Комиссия, в рамках своей помощи членам-государствам, может предоставить руководство по регулированию трансферных сборов, учитывая значительные суммы, вовлеченные в трансфер Хлозека. После столь дорогостоящего приобретения «Хоффенхайм» ждет, когда Хлозек покажет свой вклад в команду, так как его навыки и таланты превосходят те, которые они купили за примерно 14 миллионов евро в Мергима Беришу.

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