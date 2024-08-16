- Хлозек до переезда в Хоффенхайм

Чешский форвард Адам Хлоужек, по слухам, находится на грани перехода из «Байера Леверкузен» в «ТСГ 1899 Хоффенхайм», что может стать самым дорогим приобретением в истории клуба из Крайхгау. Согласно сообщению издания «Киккер», команда из Бундеслиги земли Баден-Вюртемберг согласовала трансфер 22-летнего игрока, осталось лишь пройти медицинское обследование.

Переход Хлоужека может побить рекорд Хоффенхайма?

Если сделка состоится, Хлоужек превзойдет рекордную сумму, потраченную Хоффенхаймом на трансфер, которая составила около €14 миллионов за переход Мергима Бериши из «Аугсбурга» минувшим летом. Хлоужек, принявший участие в недавнем чемпионате Европы, также вел переговоры с английским клубом Премьер-лиги «Лестер Сити». Однако он не смог завоевать место в стартовом составе «Байера».

Хоффенхайм срочно нуждается в подкреплении линии нападения, учитывая уход Максимилиана Бейера в «Боруссию Дортмунд», окончание аренды Уота Вегхорста в «ФК Бернли» и вероятное длительное отсутствие Ильхаса Бебу из-за травмы колена.

Переход Адама Хлоужека в «Хоффенхайм» может побить рекордный трансферный рекорд клуба, превысив €14 миллионов, потраченные на Мергима Беришу минувшим летом. Немецкий клуб активно преследует 22-летнего чешского форварда из «Байера Леверкузен», чтобы укрепить свою линию нападения на фоне ухода Максимилиана Бейера, Уота Вегхорста и травмы Ильхаса Бебу.

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