- Хюльлер отказался от выступления на Веймарском художественном фестивале

Известная тюрингская актриса Сандра Хюллер неожиданно отменила свое выступление на фестивале искусств в Веймаре в субботу из-за срочных личных дел. Организатор фестиваля Рольф Ц. Хемке выразил удивление и разочарование по поводу отмены. Он признал, что мероприятие, которое должно было стать значительным представлением Kunstfest и Тюрингии, могло бы способствовать демократическому участию в предстоящих выборах в воскресенье. Хемке оптимистично настроен в отношении того, что уже полностью распроданное мероприятие удержит внимание аудитории и что призыв к демократическому участию в выборах будет и дальше звучать.

Kunstfest, с мотивом "За что мы боремся?", продлится до 8 сентября. Одновременно с этим в Тюрингии запланированы выборы 1 сентября. Прогнозы свидетельствуют о том, что партия Альтернатива для Германии (АфД), классифицированная местным разведывательным агентством как крайне правая экстремистская группа, может получить большинство голосов, примерно 30%.

Оригинальные билеты на мероприятие остаются действительными. Тем, кто хочет обменять билеты, можно сделать это в службе посетителей Deutsche Nationaltheater Weimar до начала мероприятия в 7:00 вечера в субботу. К сожалению, возвраты невозможны.

Несмотря на ее отсутствие, отмена Сандры Хюллер не повлияет на общественный интерес к выступлению, так как мероприятие уже полностью распродано. Я не планирую посещать выступление, учитывая отсутствие оригинальной актрисы и мои расписание.

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