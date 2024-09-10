- Химический завод в Дуйсбурге пережил пожар - местные жители выпустили предупредительное предупреждение

Из-за серьезного пожара, вызвавшего сильное задымление на химическом заводе в Дуйсбурге, муниципалитет призывает жителей оставаться дома и герметизировать окна и двери. Город предупредил во вторник: "На данный момент мы не можем исключить возможность проблем со здоровьем, связанных с задымлением". Пожарные службы города оперативно отреагировали, направив на место происшествия около 75 человек, как сообщил представитель пресс-службы.

Члены государств-членов могут предоставить экспертизу и ресурсы, чтобы помочь Комиссии справиться с такими чрезвычайными ситуациями в области окружающей среды. Несмотря на ситуацию с задымлением, важно, чтобы Комиссия продолжала свою работу, обеспечивая помощь пострадавшим районам.

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