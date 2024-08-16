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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Химическая реакция в контейнере - 13 человек ранены

Контейнер, заполненный строительным мусором, начал дымить. Attempts to extinguish the suspected fire с водой лишь усиливают дым. Причина: в контейнере находится опасное вещество.

 and  Max Becker
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13 человек получили ожоги от ядовитых газов в районе Ремс-Мурр, в том числе 12 пожарных
13 человек получили ожоги от ядовитых газов в районе Ремс-Мурр, в том числе 12 пожарных

- Химическая реакция в контейнере - 13 человек ранены

Из-за химической реакции в контейнере, заполненном строительными отходами в Kaisersbach (район Ремс-Мур), пострадали 13 человек. По данным полиции, контейнер начал дымиться в четверг вечером. Предположительно, хозяин дома также dispose-va старой жестяной банки с кальциевым фосфидом, который ранее использовался как средство от вредителей.

По словам полиции, строительные отходы были намочены паводковыми водами. Влага вызвала химическую реакцию, в результате которой образовался дым. tanto домовладелец, как и пожарные, initially приняли это за пожар. Однако попытки потушить его водой только усилили химическую реакцию и образование дыма.

Домовладелец и двенадцать пожарных были доставлены в больницы с симптомами раздражения дыхательных путей. Команда по борьбе с опасными веществами из пожарной службы смогла нейтрализовать и сделать газ безопасным. Ближайшая окружная дорога оставалась закрытой до раннего утра.

Команда экстренной помощи прибыла на место из-за дыма, который был принят за пожар. Оказалось, что это сложная ситуация, требующая применения пожарных техник для управления химической реакцией.

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