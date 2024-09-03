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"Хилтроп, стрелок, завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр под прозвищем "Хаммерли"

Наташа Хилтроп готовится завоевать еще одну золотую медаль, повторив свой успех в Токио. Команда по баскетболу на колясках продолжает задумываться о том, чтобы чего-то добиться.

 and  Wendy Allen
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Ожидает предстоящий полуфинал в волейболе на колясках, как и Кристоф Герцог.
Ожидает предстоящий полуфинал в волейболе на колясках, как и Кристоф Герцог.

- "Хилтроп, стрелок, завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр под прозвищем "Хаммерли"

Уникальный Шанс Приносит Германии Третье Золото

Наташа Хилтроп оставила свой след на Паралимпиаде во Франции, заняв первое место в стрелковом соревновании с помощью малокалиберной винтовки. Это третья золотая медаль для команды Германии на играх. 32-летняя Хилтроп из Бонна опередила словачку Веронику Вадовицову всего на несколько очков. "Я выдохлась, но одновременно невероятно счастлива и облегченна", - сказала Хилтроп.

Хилтроп уже завоевывала золото три года назад в Токио, но на этот раз она сделала это с помощью пневматической винтовки. Она стартовала шестой после квалификации в Шатору, но сохраняла лидерство на протяжении всего финала, пока не отстала от Вадовицовой. Однако словачка допустила ошибку, и Хилтроп воспользовалась шансом, чтобы обойти ее последним выстрелом. Национальный тренер Руди Кrenn был в восторге, восклицая: "Что произошло сегодня, можно назвать только чудом".

Ветеран Пара-атлета Германии Не Дотянул До Подиума

Самый старший пара-атлет Германии, Хайдемари Дресинг, очень близко подобрался к медали в первом событии конкурной езды. В 69 лет Дресинг заняла четвертое место в классе II, уступив бронзу всего на 0,311%.

"Я немного разочарована, но также горжусь тем, что добилась этого в моем возрасте", - сказала Дресинг. "Зрители были очень шумными, и моя лошадь Доолооп не очень хорошо себя чувствовала на практике, всегда отвлекалась и нервничала".

Команда Германии По Wheelchair Basketball Выходит В Полуфинал

Команда Германии по баскетболу на колясках стремится к своей первой медали с 1992 года. Команда тренера Михаэля Энгеля обыграла Испанию со счетом 57:49 (26:19) и выйдет в полуфинал в четверг. Томас Бёме набрал 26 очков и сделал 15 подборов. "Просто потрясающе. В обороне мы сыграли безупречно против одной из лучших атакующих команд в мире", - похвалил Энгель.

Теннисист Томас Шмидбергер уже гарантировал следующую медаль. С победой 3:0 над французом Флорианом Мерриэном Шмидбергер из Дюссельдорфа не только вышел в полуфинал, но и гарантировал себе хотя бы бронзовую медаль. "Я готов к четвергу. Я думаю, меня не обыграть", - гордо сказал Шмидбергер. Шмидбергер также завоевал серебро в паре с Валентином Баусом.

Команда Германии По Сидячему Волейболу Сыграет С Bosnia в Полуфинале

Команда Германии по сидячему волейболу потерпела поражение в последнем матче группового этапа против главного претендента на золото Ирана, проиграв 0:3 в трех сетах. "Иран находится в своей лиге. Morteza - это всего лишь один кусочек пазла", - заметил национальный тренер Кристоф Херцог.

Соперником Германии в четверг будет Босния и Герцеговина. "Это самый важный матч за годы. Мы знаем, что можем их победить", - уверенно заявил Херцог. "Вперед за Боснией".

В своей победной стрелковой карьере пара-атлет Наташа Хилтроп из Бонна завоевала золотые медали в Токио (2016) и Париже (2024).

Несмотря на близкое поражение, опытный паралимпийский наездник на конкурной езде Хайдемари Дресинг из Бонна, в возрасте 69 лет, продемонстрировала удивительную стойкость и преданность.

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