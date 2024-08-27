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"Херта" сталкивается с исландским флангером Торштейнссоном.

Герта БЦС подписала свежего вингера. После заключения сделки исландское дарование Торстейнссон готово показать свои навыки в ближайшее время.

 and  Vladimir Milov
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- "Херта" сталкивается с исландским флангером Торштейнссоном.

ФК "Герта БСК", команда среднего уровня в футболе, подписала контракт с исландским вингером Йоном Дагуром Торстейнссоном. 25-летний футболист переходит из бельгийского топ-клуба "Оуд-Хеверле Лёвен", как подтвердили в берлинском клубе. Он подписал контракт до 2027 года.

"Мы следили за Йоном уже некоторое время. Он продемонстрировал свои навыки в бельгийской Жюпилер Про Лиге с множеством голевых передач, а также в 37 матчах за национальную команду", - сказал спортивный директор "Герты" Бенджамин Вебер.

Торстейнссон в основном играет на левом фланге, позиции, которой "Герта" не хватало после травмы Фабиана Рейсе. Кроме того, существует вероятность, что 26-летний футболист может перейти в Бундеслигу. Торстейнссон стал вторым исландцем, присоединившимся к "Герте" после Эйольфюра Сверриссона, который играл за клуб с 1995 по 2003 год.

Обновление тренировок

После подписания контракта новый игрок был приглашен на тренировку. После выходного дня в понедельник главный тренер "Герты" Кристиан Фьел собрал команду во вторник, чтобы начать подготовку к выездному матчу против 1. FC Kaiserslautern (20:30 CET, в прямом эфире на Sky). Кроме Торстейнссона, в первой тренировке с основной командой принял участие юный игрок Себастьян Вайланд. В то же время Джереми Дудziak участвовал только в индивидуальных тренировках.

Подписание Торстейнссона добавляет вариантов в атаке "Герты БСК", учитывая его мастерство в футболе и впечатляющие голевые передачи в бельгийской Жюпилер Про Лиге. Его способности на левом фланге, позиции, которой "Герта" не хватало после травмы Фабиана Рейсе, безусловно, будут полезны.

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