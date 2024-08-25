- "Херта" готов к захватывающей неделе.

После перехода Харриса Табаковича в Бундеслигу, поклонники "Герты" обеспокоены будущим своих ключевых игроков. Тем не менее, по словам спортивного директора Бенджамина Вебера, на Фабьяна Ресе и восходящую звезду Ибрагима Мазу пока не поступало серьезных предложений.

44-летний Вебер ожидает интересных дней до закрытия трансферного окна в следующую пятницу. "Возможно, так и будет. Уже были 48 часов напряженных переговоров. Это произошло внезапно, так что посмотрим, что принесет следующая неделя", - сказал он после победы "Герты" над "ССВ Яhn Регенсбург" со счетом 2:0 в прошлую субботу во Второй Бундеслиге. Финансово обремененный берлинский клуб мог бы воспользоваться дополнительными средствами от трансферов, но не хочет рисковать своими шансами на повышение.

Несмотря на травму, Ресе продолжает привлекать внимание различных клубов. Табакович перешел в ТСГ 1899 Хоффенхайм в пятницу. Его впечатляющие выступления в прошлом сезоне привлекли внимание многих клубов. Несмотря на травму, есть заинтересованные стороны. 18-летний воспитанник "Герты" Маза наслаждается своим дебютным сезоном.

Вебер считает, что позиция центрального нападающего "Герты" сильна с Лукой Шюлером, Флорианом Нидерлехнером, Смаилом Превljаком и Дерри Шерхантом в команде. "У нас большая команда. Мы совершили несколько движений в этом году. Но также ясно, что мы не хотели отпускать Харриса. Не так просто отдать своего лучшего бомбардира. В конце концов, это был его выбор присоединиться к Бундеслиге".

Несмотря на то, что трансферное окно еще не закрылось, спортивный директор Бенджамин Вебер пока не получил серьезных предложений ни для Фабьяна Ресе, ни для Ибрагима Мазы.

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