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Херрман утверждает, что Соллинген не находится в аналогичном положении с Октоберфестом.

Концепция 'Исключительного события', подобного инциденту в Солингене, не должна сравниваться с повторяющимися事件ми, заявляет Геррман. Он объясняет, почему запрет ножей не является самой важной мерой.

 and  Melissa Williams
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- Херрман утверждает, что Соллинген не находится в аналогичном положении с Октоберфестом.

Баварский министр внутренних дел Йоахим Херрманн считает, что безопасность на фестивале в Солingen отличается от той, что есть на обычных мероприятиях, таких как Мюнхенский октоберфест. Места, которые часто принимают такие события, обычно имеют хорошо разработанные, проверенные временем планы безопасности, заявил Херрманн в понедельник в баварском радио.

Висен, начинающийся 21 сентября, имеет прочные барьеры против автомобилей и строгий запрет на ношение ножей, а также проверку сумок для всех посетителей. По словам Херрманна, это кардинально отличается от организации необычного городского праздника, такого как тот, что проходит в Солingen. Такие разовые мероприятия не требуют такого же уровня мер безопасности.

В прошлую пятницу вечером на городском фестивале в Северном Рейне-Вестфалии три человека погибли в результате ножевого нападения. Еще восемь человек были ранены, четверо из них тяжело. 26-летний подозреваемый, гражданин Сирии, находится под стражей с воскресной ночи, подозревается в принадлежности к "Исламскому государству" (ИГ) и убийстве.

Херрманн считает, что текущая дискуссия о запрете ножей не является приоритетной. "В настоящее время мы сосредоточены на подозреваемых в исламских атаках, а не на размере карманных ножей в Германии". Херрманн продолжил подчеркивать свою позицию против принятия стольких сирийских беженцев, как раньше, поскольку становится все более очевидным, что возможности Германии по интеграции растянуты слишком тонко.

В отличие от обычных мероприятий, таких как Мюнхенский октоберфест, меры безопасности на фестивале в Солingen считаются менее строгими, как подчеркнул баварский министр внутренних дел Йоахим Херрманн. В свете недавнего ножевого нападения на городском фестивале в Северном Рейне-Вестфалии другие фестивали должны рассмотреть вопрос о введении более строгих мер безопасности, таких как прочные барьеры против автомобилей и строгий запрет на ношение ножей, которые есть на Висен.

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