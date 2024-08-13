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" Хенкель " еще более оптимистичен после хороших показателей

 and  Melissa Williams
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" Хенкель " еще более оптимистичен после хороших показателей

Многие компании в Германии испытывают трудности и с трудом держатся на плаву. Однако есть и те, которые процветают. Одной из них является традиционная компания Henkel из Дюссельдорфа, которая опубликовала сильные финансовые показатели.

Компания Henkel, производящая потребительские товары, смотрит в будущее с оптимизмом после повышения прогноза на 2024 год. "Мы движемся в правильном направлении для дальнейшего прибыльного роста", - сказал CEO Henkel Карстен Кнобель. "Это также отражается в корректировке наших средне- и долгосрочных финансовых целей: мы уверены, что достигнем своих целей по продажам и прибыли в среднесрочной перспективе", - объявил он.

Цели, представленные в начале 2022 года, включают достижение органического роста продаж на 3-4% для группы, а также приведенную операционную прибыльность (приведенный EBIT) около 16%. Одновременно Henkel фокусируется на постоянном улучшении своего свободного денежного потока.

Henkel уже представил предварительные данные за первый полугодие в середине июля и slightly повысил свой прогноз на 2024 год. В первом полугодии производитель Pritt и Persil показал органический рост продаж на 2,9%. Объем продаж составил 10,8 миллиарда евро. Приведенная операционная прибыль (EBIT) увеличилась на 28,4% до 1,6 миллиарда евро. Приведенный EBIT-маржа существенно выросла до 14,9% (против 11,5% в предыдущем году).

На полный год компания из Дюссельдорфа теперь ожидает приведенную операционную прибыльность (EBIT) в диапазоне 13,5-14,5%. Приведенная прибыль на привилегированную акцию ожидается увеличением на 20,0-30,0% при постоянном курсе обмена. Henkel ожидает органический рост продаж на 2,5-4,5%.

Кнобель объединил бизнес по производству косметики и моющих средств для снижения затрат и стимулирования роста, что теперь приносит свои плоды. Вторая опора компании DAX из Дюссельдорфа - это бизнес по производству клеев.

Хотя некоторые немецкие компании сталкиваются со сложностями, Henkel, как и другой пример, добивается успеха и повышает свой прогноз на 2024 год. Сильная работа Henkel, известного своими брендами, такими как Pritt и Persil, очевидна в его увеличенной приведенной EBIT-марже и органическом росте продаж.

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