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Хедира обращается за рассмотрением Киммича

 and  Lauren Adams
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- Хедира обращается за рассмотрением Киммича

Согласно бывшему чемпиону мира Сами Кедире, Joshua Киммих был бы прочным выбором на пост нового капитана футбольной национальной команды после ухода Илкая Гюндогана. Немецкому тренеру Юлиану Нагельсманну нужно выбрать преемника до предстоящих сентябрьских матчей сборной. Нагельсманн объявит состав на матчи Лиги наций против Венгрии 7 сентября в Дюссельдорфе и против Нидерландов 10 сентября в Амстердаме.

Кедира (37) выразил поддержку звезде Баварии Киммиху (29) на телеканале Sky, с которым он ранее играл за национальную команду. "Он может быть спорным, но я думаю, что это происходит из-за того, что на него давят со всех сторон и эксперты", - сказал Кедира.

Бывший член национальной команды также добавил: "Но если вы знаете его, если знаете его амбиции, если знаете его спортивные способности и желание брать на себя лидерские роли, я считаю, что он был бы отличным выбором на замену Илкаю Гюндогану, если его правильно поддержать и поощрить".

С отставкой прошлых товарищей по сборной мира, таких как Мануэль Нойер, Тони Кроос, Томас Мюллер и Гюндоган, Кедира видит возможность вплоть до чемпионата мира 2026 года. "Возможность для молодых игроков, возможность для тренерского штаба обновить состав", - сказал Кедира, упомянув в качестве примера Ангело Штиллера из "ВФБ Штутгарт". 23-летнему Штиллеру даже может быть предложено место Нагельсманном.

В этом контексте новый капитан футбольной национальной команды, скорее всего, поведет Германию против Венгрии на предстоящих сентябрьских матчах сборной. Кедира считает, что если правильно поддержать и поощрить Киммиха, он мог бы эффективно заменить Гюндогана на посту капитана, учитывая его амбиции, спортивные способности и желание брать на себя лидерские роли.

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