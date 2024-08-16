- Хэлле Ночь Церквей в 50 местах

В ходе грандиозной Ночи Церквей в Халле люди смогут испытать и встретить многообразие христианской веры. В субботу, в рамках мероприятия Ночь Церквей в Халле, более 50 церквей и общинных домов превратятся в вдохновляющие места с наступлением темноты, как объявил Евангелический церковный округ Халле-Заале. Тема 24-й Ночи Церквей - "Приходи играть. Я уже здесь!" Для тех, кто отправляется в ночные паломничества, церковь станет сценой, где будут происходить встречи и беседы, музыка, выставки, экскурсии и лекции.

Ночь Церквей в Халле, существующая с 2001 года, задумана как экуменический летний фестиваль. В этом году в программе более ста событий, в том числе и в соседнем Заале-Кreise.

В ходе Ночи Церквей в Халле представители различных христианских конфессий объединяются в смешанном праздновании веры. Гости могут ожидать смесь различных мероприятий, таких как музыка, лекции и выставки.

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