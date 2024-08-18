Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиОпека над ребенком

Хэлл Берри выступает за единоличное опекунство.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

Хэлл Берри выступает за единоличное опекунство.

Актриса Хэлли Берри переживает трудные времена с бывшим мужем Оливье Мартенсом, особенно в вопросах опеки над ребенком. Несмотря на то, что они расстались несколько лет назад и урегулировали все вопросы развода летом 2023 года, Берри не довольна текущей ситуацией. Как сообщает американский развлекательный сайт "TMZ", она сейчас добивается полной опеки над своим 10-летним сыном Мэйси, как указано в документах.

Берри обвиняет Мартенса в нестабильном и вредном поведении. Отец якобы отказывается признавать и решать проблемы с обучением Мэйси. Даже несмотря на то, что французский актер отказался нанять репетитора, утверждая, что это помешает занятиям футболом Мэйси. В документах, поданных Берри, также упоминается, что Мэйси становится агрессивным и конфронтационным после длительного времени, проведенного с отцом.

Неизвестный источник рассказал американскому журналу "People" о напряженных отношениях между Берри и Мартенсом, виня в этом разные методы воспитания. Источник отметил: "У них кардинально разные подходы к воспитанию". Совместное воспитание, признает источник, не было легким, но оба любят своего сына. Мэйси описан как прилежный ученик с сильной концентрацией.

Ранее "People" сообщали, что Берри подала судебный приказ, чтобы заставить Мартенса придерживаться соглашения об опеке. Они согласились участвовать в терапии по совместному воспитанию для разрешения споров, но Мартенс не явился, что положило конец этому соглашению. Суд отклонил просьбу Берри.

Берри и Мартенс были женаты с 2010 по 2015 год. Через два года после свадьбы они подали на развод. Судья признал их официально разведенными в декабре 2016 года. В результате переговоров был достигнут соглашение о совместной опеке, при котором Берри согласилась выплачивать Мартенсу $8000 в месяц на содержание ребенка. Это соглашение было достигнуто в августе 2023 года.

Хэлли Берри продолжает добиваться полной опеки над своим сыном Мэйси, ссылаясь на нежелание Мартенса решать проблемы с обучением и якобы вредное поведение. В соответствии с судебными документами, Берри добивается изменения условий опеки из-за агрессивного поведения Мэйси после длительного времени, проведенного с отцом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Проблемы в отношениях часто возникают из-за внебрачных связей для многих пар
Общество

Я всегда нахожусь с девушкой, но я также общаюсь с ней в интимные моменты.

Встречи Алины с Жанетт были до отношений с Винсентом. Сейчас она продолжает это делать. Есть ли возможность положительного исхода?

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Дьявольский ангел в человеческом обличье, знаменитый киноиконка Ален Делон, скончался.
Общество

Дьявольский ангел в человеческом обличье, знаменитый киноиконка Ален Делон, скончался.

Очаровательный экранный магнат и безжалостный искуситель: чарующий ореол божественной смерти преобразил Алена Делона в кинозвезду. В паре с Роми Шнайдер он стал队 на-screen dream team — и их связь продолжилась за пределами экрана.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Логические спекуляции создают риск разрушения семьи главного героя Ики, как изображено в 'Большом...
Литература

"Невозможно преодолеть множество теорий заговора, циркулирующих"

"Невозможно преодолеть множество теорий заговора, циркулирующих" Теории заговора предлагают простые решения запутанных дилемм. Они сеют недоверие - и могут разрушить семейные узы. Поделившись собственным опытом, Ика Сперлинг представляет в своем комиксе "Великий сброс" (отрывок) раскол в семье. В интервью с ntv.de она обсуждает сложное сосуществование

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Первое звание этого сезона принадлежит двукратным победителям, Леверкузену.
Спорт

Невысказанная предосторожность в отношении ФК "Бавария"

Невысказанная предосторожность в отношении ФК "Бавария" Еще раз, "Байер 04" и "ВФБ Stuttgart" встретились в четвертом напряженном матче за девять месяцев. Игроки "Баварии" наверняка пристально следили за этим. Несмотря на гол "Стuttgart", они не стали объявлять войну. Фабиан Вольгемут был

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно