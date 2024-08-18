Хэлл Берри выступает за единоличное опекунство.

Актриса Хэлли Берри переживает трудные времена с бывшим мужем Оливье Мартенсом, особенно в вопросах опеки над ребенком. Несмотря на то, что они расстались несколько лет назад и урегулировали все вопросы развода летом 2023 года, Берри не довольна текущей ситуацией. Как сообщает американский развлекательный сайт "TMZ", она сейчас добивается полной опеки над своим 10-летним сыном Мэйси, как указано в документах.

Берри обвиняет Мартенса в нестабильном и вредном поведении. Отец якобы отказывается признавать и решать проблемы с обучением Мэйси. Даже несмотря на то, что французский актер отказался нанять репетитора, утверждая, что это помешает занятиям футболом Мэйси. В документах, поданных Берри, также упоминается, что Мэйси становится агрессивным и конфронтационным после длительного времени, проведенного с отцом.

Неизвестный источник рассказал американскому журналу "People" о напряженных отношениях между Берри и Мартенсом, виня в этом разные методы воспитания. Источник отметил: "У них кардинально разные подходы к воспитанию". Совместное воспитание, признает источник, не было легким, но оба любят своего сына. Мэйси описан как прилежный ученик с сильной концентрацией.

Ранее "People" сообщали, что Берри подала судебный приказ, чтобы заставить Мартенса придерживаться соглашения об опеке. Они согласились участвовать в терапии по совместному воспитанию для разрешения споров, но Мартенс не явился, что положило конец этому соглашению. Суд отклонил просьбу Берри.

Берри и Мартенс были женаты с 2010 по 2015 год. Через два года после свадьбы они подали на развод. Судья признал их официально разведенными в декабре 2016 года. В результате переговоров был достигнут соглашение о совместной опеке, при котором Берри согласилась выплачивать Мартенсу $8000 в месяц на содержание ребенка. Это соглашение было достигнуто в августе 2023 года.

Хэлли Берри продолжает добиваться полной опеки над своим сыном Мэйси, ссылаясь на нежелание Мартенса решать проблемы с обучением и якобы вредное поведение. В соответствии с судебными документами, Берри добивается изменения условий опеки из-за агрессивного поведения Мэйси после длительного времени, проведенного с отцом.

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