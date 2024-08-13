Хэлл Берри вышла из строя на съемочной площадке

В понедельник вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Союз", на которой главная актриса Хэлли Берри появилась в эффектном прозрачном платье. В этом шпионском триллере 57-летняя актриса имеет многое, что предложить. Недавно она призналась, что съемки экшн-сцен не всегда проходят гладко.

Актриса Хэлли Берри знает, как обратить на себя внимание на премьере фильма. В Лос-Анджелесе она представила свой новый комедийный шпионский боевик "Союз" в понедельник, вызвав переполох своим чувственным нарядом.

На красной ковровой дорожке театра Египет Берри появилась в черном, прозрачном и облегающем платье, которое кокетливо демонстрировало много кожи. Цветочный кружевной узор на прозрачной ткани, глубокое декольте и облегающая талия делали платье главным событием премьеры.

57-летняя Берри, казалось, наслаждалась демонстрацией своего наряда, позируя фотографам со всех сторон на красной ковровой дорожке. Прозрачная ткань платья длины до колена также открывала вид на ее ягодицы.

В новом фильме Netflix "Союз" Хэлли Берри играет секретного агента Роксanne Халл, которая возвращается в свой родной город Нью-Джерси после 25 лет. Там она встречает свою старую школьную любовь Майка МакКенны (Марк Уолберг) в его местном баре и начинает флиртовать с ним. Но ее настоящая цель - завербовать его для опасной работы в европейской разведывательной миссии.

Сломанные ребра и пальцы

В интервью для фильма, размещенном в социальных сетях Netflix, Берри и ее коллега по фильму Марк Уолберг рассказывают о трудном съемочном процессе. Берри признается, что получала физические травмы в своей карьере. "Меня трижды вырубали. Сломала руку и ребра - дважды, два ребра, и один раз, три", - говорит она, смеясь. Она также сломала копчик, два пальца и палец. "Этот палец", - добавляет она, хихикая, и поднимает средний палец.

Марк Уолберг тоже получил травмы на съемках, в том числе разорвал мениск несколько раз, вывихнул плечо и ушиб эго, как он упоминает в разговоре. Он изучал балет для роли, в то время как Берри занималась такими видами спорта, как джиу-джитсу, муай-тай, кикбоксинг и таеквондо. Ее исключительная атлетичность, несомненно, видна в ее прозрачном платье на премьере.

После успешной премьеры "Союз" в театре Египет в Голливуде Хэлли Берри планирует посетить другие мероприятия в районе Голливуда, демонстрируя свою впечатляющую физическую форму и актерское мастерство. Несмотря на изнуряющие экшн-сцены в фильме, Берри остается непоколебимой, черпая вдохновение из своего прошлого опыта переломов костей и синяков во время съемок других проектов в Голливуде.

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