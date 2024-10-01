Хэлл Берри сыграет роль "Фуззи" Берри в своем следующем фильме.

Голливудская звезда Хэлли Берри демонстрирует мужество в метаморфозе для "Никогда не отпускай", в основном говоря о своих волосах. В 58 лет Берри очаровывает своих подписчиков в социальных сетях потрясающей сменой имиджа. Для своей роли в триллере Берри показывает храбрость через интенсивную физическую трансформацию. В фильме Берри играет мать, изолированную в лесном домике со своими близнецами, которые со временем становятся все более непослушными. Берри поделилась фрагментами своей трансформации в "Маму" в Instagram, акцентируя внимание на своей искусственной подмышечной растительности.

В своих публикациях в социальных сетях Берри шутливо называла их "Мама в процессе". В одном видео она игриво дразнит визажиста Норму Паттон-Лоуин, спрашивая: "Ну, что происходит, Норма? Что ты сделала? Что ты сделала, Норма?" - любуясь своей пышной подмышечной растительностью в зеркале. Это намекало на то, что подмышечные волосы Берри не были естественными, а были нанесены для сцены.

Паттон-Лоуин сыграла важную роль в трансформации Берри, улучшая ее внешность с помощью корректировки бровей, реалистичных татуировок и короткого блондинистого парик, среди прочего. "Спасибо, Хэлли, за то, что позволила мне толкать тебя на пределы для твоего персонажа! Было здорово работать с тобой и создавать Маму", - прокомментировала Паттон-Лоуин пост Берри. Сама Берри назвала Маму "одной из самых сложных ролей, которые я когда-либо играла".

Берри Съела Живых Лягушек

Ранее в апреле Хэлли Берри рассказала о своей роли на выступлении на CinemaCon, раскрыв, что она прибегла к "немножко методу" для вживания в роль. Она упомянула, что ее персонаж в фильме ужасов ел "жучков и лягушек - сырых лягушек - в лесу" и "должна была содрать шкуру с белки". Хотя это было сложно для нее, это было "огромным вызовом".

К счастью, никакие животные не пострадали. По словам "People", PETA подтвердила, что режиссер Александр Ажа использовал только реалистичные декорации во время съемок.

Фильм "Никогда не отпускай" был выпущен несколько дней назад. В фильме выжившие после апокалипсиса борются за свое существование каждый день. Мама установила строгие правила для себя и своих детей, чтобы выжить в лесу. Однако один из мальчиков в конце концов теряет веру в предупреждения, что приводит к серьезным последствиям.

Трансформация Хэлли Берри для своей роли в "Никогда не отпускай" включала в себя не только волосы, так как она также носила короткий блондинистый парик для своего персонажа. (Фильм)

Во время подготовки к роли в "Никогда не отпускай" Хэлли Берри пошла на большие жертвы, даже съев сырых лягушек, чтобы полностью погрузиться в роль, которую она играла. (Фильм)

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