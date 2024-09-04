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ХДС рассматривает выборы в Бранденбурге как решающее испытание для коалиции светофоров

После значительных потерь партий виде Трафика в Саксонии и Тюрингии, ХДС ожидает сильный и недвусмысленный показатель на предстоящих выборах бренда в Бранденбурге.

 and  Vladimir Milov
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Мерц, Креtschмер и Войгт видят выборы в землю Бранденбург как критически важный тест для коалиции...
Мерц, Креtschмер и Войгт видят выборы в землю Бранденбург как критически важный тест для коалиции «Светофор» на национальном уровне

- ХДС рассматривает выборы в Бранденбурге как решающее испытание для коалиции светофоров

ХДС назвала выборы в Ландтаг Бранденбурга поворотным моментом для федерального коалиционного правительства. По словам лидера партии ХДС Мёрца, если явка избирателей будет достаточно высокой, то "24 сентября, на следующий день, коалиция будет гореть на всех трех этажах". Лидер ХДС также заявил, "И с этим закончится правление коалиции".

Мёрц дал понять, что коалиция находится на грани краха. Он сказал, "Коалиция выключена, и всё". После выборов в Ландтаг Бранденбурга будет дан ответ на главный вопрос: "Продолжат ли они еще на год или же результат выборов в Бранденбурге заставит их признать свой конец", - сказал Мёрц.

Михаэль Креtschmer, премьер-министр Саксонии от ХДС, выразил похожие настроения. Он осудил текущую политическую обстановку в Берлине, сказав, "Это становится утомительным". Если ничего не изменится, "это не закончится хорошо", - предостерег Креtschмер. Коалиция не понимает этого, а СДПГ говорит о "лучшем канцлере от СДПГ". Поэтому от Бранденбурга требуется сильный сигнал, считает Креtschмер.

Маrio Voigt, лидер ХДС в Тюрингии, также присоединился к похоронному маршу коалиции во время предвыборного мероприятия в Бранденбурге. Voigt заявил, что многие общины в Бранденбурге более здравомыслящи, чем те, кто правит в Берлине. Люди разочарованы тем, что ими управляют люди, которые не могут справиться со своей личной жизнью, но претендуют на компетентность в других областях. Voigt предсказал, что коалиция не сможет выйти из этой ситуации 22 сентября. Он заключил, "Хватит. Коалицию нужно выключить".

Ян Реманн, главный кандидат ХДС на выборах в Ландтаг Бранденбурга, spoke о "миссии" "выключить коалицию и включить разум снова" во время выборов 22 сентября. Реманн признал сигналы из Тюрингии и Саксонии и пообещал, что сигнал из Потсдама не будет проигнорирован в Берлине.

Все три партии коалиции, СДПГ, Зеленые и СВП, потерпели неудачи на выборах в воскресенье. Свободные демократы получили рейтинги около одного процента в обоих штатах, фактически лишив их возможности войти в ландтаги. СДПГ потерпела самые плохие результаты на выборах в оба ландтага, с 6,1 процента в Тюрингии, что стало их худшим результатом на выборах в ландтаг когда-либо.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и руководство партии признали результаты горькими, но приветствовали возвращение СДПГ в ландтаги, несмотря на некоторые опросы, которые предсказывали иное.

Критика ХДС ситуации коалиции привела к расследованию внутренних дел федерального правительства. В ответ на результаты выборов комиссия выразила обеспокоенность способностью коалиции эффективно управлять и призвала к необходимым реформам.

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