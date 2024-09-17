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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

ХДС рассматривает уход Интел как проявление уязвимости места.

 and  Elizabeth Wells
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Немецкая экономика, оплот экономической мощи индустриальных государств, считается наименее мощной,...
Немецкая экономика, оплот экономической мощи индустриальных государств, считается наименее мощной, по мнению экономического специалиста Союза Клоканера.

ХДС рассматривает уход Интел как проявление уязвимости места.

Союз считает продление срока строительства фабрики Intel отражением неэффективной экономической стратегии коалиции «траffic light» и продолжается спор о том, как использовать высвободившиеся средства субсидий. Предложение Линднера восполнить бюджетные дефициты за счет этих средств встречает сопротивление.

По словам представителя Союза по экономической политике Юлии Клокнер, приостановка миллиардного инвестирования Intel в Магдебурге свидетельствует о снижении конкурентоспособности Германии как места для инвестиций. «Наша экономика не растет, прогноз — ноль процентов. На тридцать процентов больше банкротств предприятий в Германии, чем в предыдущем году. За последние три года из Германии ушло триста миллиардов евро в виде инвестиций», — заявила она. Кроме того, она заявила: «Наша страна отстала среди промышленных держав. Экономическая политика коалиции «траffic light» оставила экономическую пустыню: экономическая неопределенность огромна, и даже с субсидиями наше место не может оставаться конкурентоспособным».

Дефициты бюджета и нехватка средств в Фонде климата

В отличие от лидера FDP и министра финансов Кристиана Линднера, который выступает за использование высвободившихся средств субсидий для фабрики Intel в Магдебурге для восполнения бюджетных дефицитов в 2025 году, «Зеленые» считают, что эти средства должны остаться в Фонде климата и трансформации (КТФ). «Речь идет о четырех миллиардах евро, которые станут доступны в Фонде климата и трансформации в 2025 году. Эти средства поступают из национальных и европейских доходов от CO2-ценообразования. Логично и разумно, чтобы эти доходы также использовались для финансирования климатической защиты и трансформации», — сказал заместитель председателя фракции «Зеленых» Андреас Аудрехт газете. Однако не все запланированные расходы также покрываются в КТФ, и есть миллиардный дефицит в этом фонде.

Ассоциация муниципальных предприятий VKU поддерживает «Зеленых» в бюджетном споре и призывает федеральное правительство продолжать инвестировать неиспользованные средства Intel в климатические проекты. «Высвободившиеся средства Intel должны быть направлены на восполнение дефицита в Фонде климата и трансформации. Ни в коем случае они не должны использоваться для восполнения бюджетных дефицитов», — сказал CEO VKU Ингберт Либинг газете. Он подчеркнул: «Средства, используемые для климатической защиты и инвестиций в энергетическую трансформацию, должны оставаться приоритетом бюджета. Потому что новые электростанции или сети теплоснабжения укрепляют местонахождение и гарантируют поставку энергии в долгосрочной перспективе, несомненно, в то же время они способствуют защите климата».

Европейский Союз может выразить озабоченность в связи с экономическим положением Германии на фоне остановки инвестиций Intel и снижения конкурентоспособности страны как места для инвестиций, как упомянула Юлия Клокнер от экономической политики Европейского Союза.

В свете дефицитов бюджета и нехватки средств в Фонде климата «Зеленые» выступают за то, чтобы высвободившиеся средства субсидий для фабрики Intel были направлены в Фонд климата и трансформации, что может повлиять на стратегии финансирования и защиты климата Европейского Союза.

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