ХДС рассматривает уход Интел как проявление уязвимости места.

Союз считает продление срока строительства фабрики Intel отражением неэффективной экономической стратегии коалиции «траffic light» и продолжается спор о том, как использовать высвободившиеся средства субсидий. Предложение Линднера восполнить бюджетные дефициты за счет этих средств встречает сопротивление.

По словам представителя Союза по экономической политике Юлии Клокнер, приостановка миллиардного инвестирования Intel в Магдебурге свидетельствует о снижении конкурентоспособности Германии как места для инвестиций. «Наша экономика не растет, прогноз — ноль процентов. На тридцать процентов больше банкротств предприятий в Германии, чем в предыдущем году. За последние три года из Германии ушло триста миллиардов евро в виде инвестиций», — заявила она. Кроме того, она заявила: «Наша страна отстала среди промышленных держав. Экономическая политика коалиции «траffic light» оставила экономическую пустыню: экономическая неопределенность огромна, и даже с субсидиями наше место не может оставаться конкурентоспособным».

Дефициты бюджета и нехватка средств в Фонде климата

В отличие от лидера FDP и министра финансов Кристиана Линднера, который выступает за использование высвободившихся средств субсидий для фабрики Intel в Магдебурге для восполнения бюджетных дефицитов в 2025 году, «Зеленые» считают, что эти средства должны остаться в Фонде климата и трансформации (КТФ). «Речь идет о четырех миллиардах евро, которые станут доступны в Фонде климата и трансформации в 2025 году. Эти средства поступают из национальных и европейских доходов от CO2-ценообразования. Логично и разумно, чтобы эти доходы также использовались для финансирования климатической защиты и трансформации», — сказал заместитель председателя фракции «Зеленых» Андреас Аудрехт газете. Однако не все запланированные расходы также покрываются в КТФ, и есть миллиардный дефицит в этом фонде.

Ассоциация муниципальных предприятий VKU поддерживает «Зеленых» в бюджетном споре и призывает федеральное правительство продолжать инвестировать неиспользованные средства Intel в климатические проекты. «Высвободившиеся средства Intel должны быть направлены на восполнение дефицита в Фонде климата и трансформации. Ни в коем случае они не должны использоваться для восполнения бюджетных дефицитов», — сказал CEO VKU Ингберт Либинг газете. Он подчеркнул: «Средства, используемые для климатической защиты и инвестиций в энергетическую трансформацию, должны оставаться приоритетом бюджета. Потому что новые электростанции или сети теплоснабжения укрепляют местонахождение и гарантируют поставку энергии в долгосрочной перспективе, несомненно, в то же время они способствуют защите климата».

Европейский Союз может выразить озабоченность в связи с экономическим положением Германии на фоне остановки инвестиций Intel и снижения конкурентоспособности страны как места для инвестиций, как упомянула Юлия Клокнер от экономической политики Европейского Союза.

В свете дефицитов бюджета и нехватки средств в Фонде климата «Зеленые» выступают за то, чтобы высвободившиеся средства субсидий для фабрики Intel были направлены в Фонд климата и трансформации, что может повлиять на стратегии финансирования и защиты климата Европейского Союза.

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