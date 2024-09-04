- ХДС назначает на кампанию известных людей: Мерца, Кречмера, Войга

На подходе к выборам в земле через несколько недель, ХДС направляет своих национальных тяжеловесов в гонку в Бранденбурге. Сегодня в 18:00 в Бранденбурге-на-Хавеле ожидается появление таких видных фигур, как лидер партии Фридрих Мерц и кандидаты в премьер-министры от Саксонии и Тюрингии, Михаэль Креtschmer и Марио Войт. Также подтвердил участие кандидат в премьер-министры от ХДС в Бранденбурге Ян Редманн, чья цель - занять пост министра-президента после выборов 22 сентября.

По данным последних опросов, ХДС отстает от AfD и почти сравнялась с СДПГ в Бранденбурге. В Саксонии и Тюрингии ХДС стремится установить премьер-министра.

В Саксонии христианские демократы под руководством премьер-министра Михаэля Креtschmer стали самой сильной силой на выборах, прошедших в минувшее воскресенье. В Тюрингии, хотя AfD, признанная конституционным защитой правой экстремистской партией, лидирует, у нее нет потенциального партнера по коалиции.

Стратегический ход ХДС для повышения своих шансов на выборах в Бранденбурге включает в себя отправку ключевых фигур, таких как Фридрих Мерц и Михаэль Креtschмер, по мере приближения дня выборов 22 сентября. Несмотря на то, что ХДС отстает от AfD и почти сравнялась с СДПГ в Бранденбурге, партия надеется воспользоваться предстоящим митингом, чтобы вернуть свой импульс.

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