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Федеральные земли ГерманииНовостиКампания на выборах в региональный парламент

ХДС хочет немедленно запретить гендерное участие в поствыборной администрации

Перед выбором вLand Thuringen, ХДС представила план на 100 дней на случай, если они возьмут власть, также включающий в себя нормативы по языку для администрации.

 and  Max Becker
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За первые 100 дней на посту в Тюрингии ХДС планирует запретить использование гендерно-нейтрального...
За первые 100 дней на посту в Тюрингии ХДС планирует запретить использование гендерно-нейтрального языка в органах власти и школах.

- ХДС хочет немедленно запретить гендерное участие в поствыборной администрации

Если ХДС в Тюрингии после выборов 1 сентября возглавит правительство земли, партия планирует запретить использование гендерно-нейтрального языка в школах и органах публичной администрации. Об этом объявил на презентации программы правительства на 100 дней в Эрфурте председатель комиссии по программе ХДС в Тюрингии Андреас Бюль. Соответствующий документ гласит, что правила немецкой орфографии должны соблюдаться.

Использование гендерно-нейтрального языка уже давно является спорным вопросом в Германии и Тюрингии. Другие партии, такие как BSW, также выступают против некоторых конструкций слов, которые одновременно обращаются к мужчинам и женщинам, а также к людям, не идентифицирующим себя как мужчины или женщины. Вместо того чтобы использовать "читателей", гендерно-нейтральный язык использует термины вроде "читателей:innen" или "читателей*".

Кроме того, ХДС в Тюрингии планирует ввести гарантированную работу для выпускников педагогических вузов земли в течение 100 дней после вступления в должность и сделать обучение в мастерских бесплатным в государстве, согласно председателю партии и кандидату в лидеры Марио Войту. Партия также планирует инициировать меры в Бундестаге, чтобы сделать сверхурочную работу налогово-бесплатной и заменить гражданское пособие на базовую безопасность. Это должно гарантировать, что труд будет вознагражден снова, сказал Войт.

Экс-судья Конституционного суда в команде Войта

Так как несколько центральных проектов союза, таких как планы по налоговым льготам, могут быть реализованы только в сотрудничестве с федеральным правительством, ХДС привлекла бывшего федерального судью Конституционного суда Петра Михаэля Хубера в свою команду компетенции. Это гарантирует, что то, что обещает ХДС, также может быть реализовано. "Мы хотим сделать это водонепроницаемым с точки зрения конституционного права", - говорит Войт. Хубер был судьей Федерального конституционного суда с 2010 по 2023 год.

В преддверии выборов в ландтаг Тюрингии ХДС предложила кампанию, в том числе запрет на использование гендерно-нейтрального языка в школах и органах публичной администрации, если они получат власть. Несмотря на позицию ХДС, другие партии, такие как BSW, также выразили обеспокоенность по поводу некоторых конструкций гендерно-нейтрального языка, предлагая термины вроде "читателей:innen" или "читателей*".

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