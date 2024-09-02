- ХДС должна придумать решение.

После застоя, вызванного недавними выборами в ландтаг, лидер СДПГ в земле и основной кандидат Георг Майер возлагает ответственность за формирование стабильного правительства на ХДС. Он заявил об этом на следующий день после выборов в Берлине, сказав: "Теперь мяч на стороне ХДС, и им нужно что-то предложить". Как самой сильной демократической партии, им предоставлена власть и они должны предложить осуществимые решения. "Мы прислушаемся к этому и сначала должны обсудить это в наших внутренних органах", - добавил Майер. По его мнению, после результата выборов в 6 процентов СДПГ не является ведущей партией.

Результат выборов в Тюрингии не дает большинства для предлагаемого земельного правительства, состоящего из ХДС, СДПГ и новой Альянс Сахры Вагенкнехт. Вместе они имеют 44 места в земельном парламенте из общего числа 88. Для большинства требуется не менее 45 мест.

АфД, считающаяся надежно крайне правой экстремистской организацией отделом конституционной защиты земли Тюрингия, стала самой сильной партией. Однако все другие партии исключили возможность сотрудничества с ними.

Результат выборов в Тюрингии не дает большинства для предлагаемого земельного правительства, что требует участия всех основных партий. После застоя Майер признает, что ХДС несет ответственность за предложение осуществимых решений для стабильного правительства.

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