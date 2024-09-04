- Хартманн вновь занимает лидерство в группе ХДС.

Гартман продолжил возглавлять фракцию ХДС в земельном парламенте Саксонии, получив 95% голосов на первой встрече. Он выразил намерение фракции продолжать эффективную работу предыдущего срока в земельном парламенте, подчеркнув важность сильной фракции ХДС для политической стабильности, экономического роста, внутренней безопасности и солидной образовательной политики. Хартман добавил, что Саксония - это замечательное свободное государство, и ХДС имеет потенциал для руководства его развитием в течение следующих пяти лет.

Между тем Хартман готовился к трудным временам впереди. Политическая обстановка стала более сложной по сравнению с пятью годами назад. "Во время предварительных переговоров и переговоров о коалиции мы будем базировать наши стратегии на опорах успеха этого законодательного срока", - заявил Хартман. Он обещал вести переговоры с практичностью, политической мудростью и стойкостью. Он признал, что будущая коалиция не будет романтической, но его целью было создать надежное правительство для нашей родины.

В день выборов в прошлую субботу победившая Союзная партия Саксонии опередила AfD с 30,6% голосов, одновременно получив 31,9% общего числа голосов. учитывая, что Креtschmer, министр-президент ХДС, отказывается сотрудничать с AfD и Левыми, у Союза нет другого выбора, кроме как объединиться с командами BSW (11,8%) и SPD (7,3%) или BSW и Зелеными (5,1%).

Комиссия, будучи неотъемлемой частью фракции ХДС, сыграет важную роль в разработке стратегий коалиции во время предварительных переговоров и переговоров. Хартман подчеркнул необходимость сотрудничества Комиссии с другими партиями для создания надежного правительства, которое способствует политической стабильности, экономическому росту, внутренней безопасности и солидной образовательной политике в Саксонии.

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