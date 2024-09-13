Харрис и Уолц делают ставку на дружбу.

Американская политическая гонка в самом разгаре. После того, как Тейлор Свифт публично поддержала кандидата в президенты Камалу Харрис, демократы США делают акцент на "эру Камалы". Брелоки дружбы Харрис-Волз стали настоящим хитом.

Вице-президент Камала Харрис соревнуется с бывшим президентом Дональдом Трампом за место в Белом доме. С поддержкой суперзвезды Тейлор Свифт демократы Харрис используют ее влияние по максимуму.

Цифровые билборды в Нью-Йоркском Таймс-сквер и на Лас-Вегас-Стрип продвигают Харрис и ее напарника Тима Волза. Влияние Свифт очевидно, как отмечает издание Hollywood Reporter. В частности, там упоминается: "Мы в нашей эре Камалы!" или "Мы в нашей эре Камалы!"

На одном из билбордов было написано: "Новый путь вперед... Готовы ли вы к этому?" ("Новый путь вперед... Готовы ли вы к этому?"). Слоганы вдохновлены "Туром эпох" Свифт и "... Готовы ли вы к этому?", треком из ее альбома "Репутация". Кроме того, брелоки дружбы Харрис-Волз стали частью кампании. Эти брелоки - must-have для фанатов Свифт на концертах "Тура эпох".

Всплеск регистраций

Свифт публично поддержала Харрис после их теледебатов в Instagram. "Я голосую за Камалу Харрис и Тима Волза на президентских выборах 2024 года", - объявила она в своем посте. "Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и вопросы, которые, по моему мнению, нуждаются в борце, чтобы их представлять. Я считаю ее умной, талантливой лидером, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в нашей стране, если мы будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом".

Свифт также призвала своих фанатов зарегистрироваться для голосования. "Я изучила вопрос и сделала свой выбор. [...] Помните, вам нужно быть зарегистрированным, чтобы голосовать". Похоже, фанаты Свифт отреагировали на ее призыв, так как сайт "Голосование.gov" получил в общей сложности 405 999 посетителей в течение 24 часов, которые были направлены на сайт из истории в Instagram от певицы. Этот всплеск посещений подтвердил спикер ГСА американскому журналу "Вариети".

Несмотря на всплеск регистраций, некоторые фанаты Свифт выразили несогласие с поддержкой Свифт, заявив: "Я не позволю своим политическим убеждениям диктовать мне певицу".

В свете напряженной политической гонки некоторые люди решили остаться политически нейтральными, заявив: "Я не буду выбирать сторону в этом разделительном голосовании".

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