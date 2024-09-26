Харрис и Трамп выступают за возобновление отечественного производства.

Под руководством президента Байдена в секторе американского производства были сделаны миллиардные инвестиции, например, $53 миллиарда в рамках закона о чипах и науке для стимулирования производства полупроводников и двупартийный пакет инфраструктурных расходов в размере $1.2 триллиона, принятый Конгрессом. Также значительно возросли частные инвестиции в последние годы. Эти инвестиции привели к росту расходов на строительство со стороны производителей, согласно данным правительства.

Экономика США начала восстанавливаться после сильного удара, нанесенного пандемией COVID-19, но импульс не продлился долго. Уровни занятости в производстве все еще не вернулись к уровням до Великой рецессии, а общее число рабочих мест в производстве в августе было лишь немного выше, чем в феврале 2020 года. Более того, производители потеряли рабочие места в четырех из последних восьми месяцев, согласно данным Министерства труда. Опросы производителей также не выглядят многообещающими.

Хотя под руководством Байдена не произошло возрождения производства, а скорее постепенное восстановление после пандемии, может потребоваться время, чтобы инвестиции начали приносить плоды. Однако с приближением президентских выборов менее чем через два месяца может быть сложно убедить избирателей.

Вице-президент Харрис выступила с речью, в которой обрисовала некоторые из своих экономических политик в Питтсбурге, в том числе планы по снижению налогов для среднего класса, увеличению налогового вычета для стартапов и реформе правил регулирования строительных проектов.

"Мы будем инвестировать в биотехнологическое производство и аэрокосмическую промышленность; сохраним лидерство в области ИИ и квантовой обработки, блокчейна и других передовых технологий; расширим наше преимущество в области инноваций и производства чистой энергии", - сказала Харрис.

Трамп также представил свою экономическую программу на выступлении в Саванне, заявив, что если он будет избран, он планирует снизить налоги для корпораций, укрепить тарифы и сократить регулирование. По словам Трампа, это приведет к массовому перемещению производства из стран, подобных Китаю, в США.

Вызовы отрасли

Промышленность сталкивается с рядом вызовов, большинство из которых связаны с более широкой экономической ситуацией.

Слабый спрос и высокие процентные ставки являются основными проблемами для промышленных компаний, согласно недавним опросам Института управления цепочками поставок и S&P Global. Это поставило производственные компании в режим "ждать и увидеть" и может быть тревожным сигналом для будущего отрасли.

"Сочетание снижения заказов и роста запасов отправляет один из самых мрачных сигналов о тенденциях производства, увиденных в течение полутора лет, и один из самых тревожных сигналов, увиденных со времен глобального финансового кризиса", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, в заявлении для прессы.

Хотя производители получили грантовое финансирование в последние годы, многие из них не спешат ускорять найм или наращивать производство из-за неопределенности в отношении спроса. Кроме того, многие производители в настоящее время неохотно инвестируют в капитал или запасы из-за текущей федеральной денежно-кредитной политики и неопределенности, связанной с выборами, что приводит к тому, что многие работодатели приостанавливают свои планы по найму.

Производители также сталкиваются с постоянным давлением цен, которое сейчас "растет быстрее, чем когда-либо с апреля прошлого года", согласно S&P Global. Эти затраты могут либо съедать прибыль компаний, либо передаваться потребителям в виде более высоких цен.

Существуют также вызовы, специфичные для определенных секторов промышленности. Например, Boeing, крупнейший экспортер США, сам столкнулся с проблемами, которые углубили его финансовые трудности. В то же время американские автопроизводители борются с жесткой конкуренцией со стороны китайского автопроизводителя BYD, который затопил мировой рынок своими электромобилями.

Еще одной проблемой является то, что рабочая сила остается более дешевой во многих других странах по сравнению с США, где производителям в последние годы приходилось иметь дело с требованиями профсоюзов.

Взгляд вперед

Не все новости для промышленности плохие. Недавно Федеральная резервная система снизила процентные ставки впервые за более чем четыре года и сигнализировала о дополнительных снижениях ставок к концу года. Это может существенно помочь компаниям всех размеров, сделав дешевле получение бизнес-кредита.

Пониженные процентные ставки также могут стимулировать потребительский спрос или хотя бы предотвратить его ухудшение до уровня рецессии. Однако пока нет признаков восстановления производства, что вызывает удивление.

"По мере того как процентная ставка Федеральной резервной системы возвращается к нейтральной, встанут ли экономические домино? Мы не так уверены", - написала Лорен Гудвин, экономист и главный стратег по рынку в New York Life Investments, в записке в понедельник. "Сектор производства находится в стагнации уже более 20 месяцев, несмотря на постоянное строительство, связанное с инвестициями в цепочку поставок полупроводников".

Она добавила: "Федеральная резервная система, которая ослабляет давление, является той, которая может помочь цикл экономики длиться дольше. Но не ясно, усилится ли экономическая активность".

Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается промышленность, такие как слабый спрос и высокие процентные ставки, администрация президента Байдена инвестировала миллиарды долларов в отрасль для стимулирования различных секторов, в том числе производства полупроводников и инфраструктуры. Эти инвестиции потенциально могут помочь компаниям в отрасли преодолеть эти вызовы и стимулировать экономический рост.

Продолжающиеся переговоры между США и Китаем по тарифам и торговым политикам также имеют значительное влияние на бизнес производства, так как более низкие тарифы могут стимулировать больше производственных activities вернуться в США, что может привести к росту рабочих мест и экономическому стимулированию.

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