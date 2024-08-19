Харрис и Трамп разделяют презрение к инфляции. Их экономические стратегии могут еще больше поднять цены.

Оба вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп сделали обязательства по снижению расходов. Однако экономисты выразили обеспокоенность тем, что цели кандидатов, в том числе экономическая политика Харрис, объявленная в прошлую пятницу, и недавние экономические заявления Трампа, могут привести к росту цен... и в случае Трампа, потенциально существенно.

По словам Джо Брузуэлы, главного экономиста RSM US, предложения обоих кандидатов, скорее всего, расширят дефицит и стимулируют спрос, независимо от того, происходит ли это через государственные расходы или ужесточение рынка труда.

Тем не менее, Брузуэла отметил, что план Трампа представляет большие риски. "Оба возможные инфляция и риск постоянной более высокой инфляции выше с предложением Трампа", - сказал он.

Глубже вкратце в красное

Анализ Комитета ответственной федеральной бюджетной политики плана Харрис "Агрессивная политика снижения затрат для американских семей" показал, что предлагаемые политики могут увеличить дефицит на $1,7 трлн в течение десяти лет (до $2 трлн, если политики в области жилья станут постоянными). Основные затраты, составляющие $1,2 трлн, связаны с предложением Харрис продлить налоговый кредит на ребенка.

"Скорее всего, оба предвыборных штаба будут в красной зоне (финансово) для своих предложений", - сказал Марк Голдвейн, старший вице-президент и старший директор по политике в CRFB. "Высшие дефициты в краткосрочной перспективе означают больше инфляционных давлений, что либо приведет к более высоким затратам в супермаркете, на заправке, в домах, либо Федеральная резервная система будет вынуждена реагировать более медленным снижением ставок".

Отдельный анализ Фонда налоговых исследований предполагает, что предлагаемые Харрис налоговые субсидии и расширение федеральных программ, скорее всего, превысят $2 трлн затрат в течение 10 лет.

На данный момент Трамп не представил столь же подробный экономический план, как Харрис. Однако предыдущий анализ CRFB предложения Трампа об отмене налогов на социальные выплаты показал, что план может обойтись в $1,6 трлн - $1,8 трлн к 2035 году.

Комитет планирует провести более подробный анализ предложений обеих кампаний в ближайшие недели по мере поступления дополнительной информации.

Опасности стимулирования спроса

Важная часть экономического плана Харрис связана со снижением стоимости жилья. План, вдохновленный предложениями президента Байдена, включает строительство 3 миллионов новых жилых единиц, оказание помощи в первоначальном взносе и предоставление налогового кредита для впервые покупающих жилье.

Экономисты, говорившие с CNN, заявили, что увеличение предложения поможет снять текущие проблемы на рынке недвижимости и смягчить рост цен. Однако они были более осторожны в отношении стимулирующих усилий.

"Сегодня проблема в том, что слишком много людей преследуют слишком мало домов", - сказал Джастин Вулферс, профессор общественной политики и экономики в Университете Мичигана. "Решение не в том, чтобы давать людям больше денег, чтобы покупать дома".

Еще одним потенциальным источником инфляции может стать расширенный налоговый кредит на ребенка, который добавит больше денег в кошельки людей. Во время пандемии COVID-19 расширенный налоговый кредит на ребенка помогал семьям с затратами на уход за детьми и расходами на жизнь, оставляя людей на работе.

Мишель Холдер, экономист-лаборист и профессор экономики в Колледже ДжонJay в Городском университете Нью-Йорка, задалась вопросом о сумме, необходимой для постоянного расширения налогового кредита. "С другой стороны, есть разумный контраргумент этому критическому замечанию, который заключается в том, что это дает деньги в руки людей, которые их потратят. Семьи с детьми сталкиваются с высокими расходами на уход за детьми... и делает это более доступным для родителей, особенно женщин, работать вне дома".

Экономисты также выразили обеспокоенность предложением Харрис о введении федеральского запрета на ценообразование, заявив, что такие законы могут побудить людей покупать больше товаров, чем они делали бы иначе.

Предупреждения о возобновлении инфляции

Трамп не представил подробный экономический план, но предложил несколько предложений, в том числе повышение тарифов на импортируемые товары, продление налоговых cuts 2017 года, дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций, ужесточение иммиграционного контроля и проведение "массовых депортаций" и расширение бурения для получения внутренней нефти и энергии.

В июне 16 лауреатов Нобелевской премии по экономике направили строгое предупреждение, что план Трампа - в частности, повышение тарифов на Китай и международных торговых партнеров, продление налоговых cuts 2017 года и дальнейшее снижение налога на прибыль корпораций - не только "разожжет инфляцию", но и "окажет отрицательное влияние на экономическое положение США в мире и дестабилизирующий эффект на внутреннюю экономику США".

Харрис в пятницу заявила, что план Трампа, в частности, 20-процентный налог на импорт, увеличит расходы для типичной американской семьи на $3900 в год.

Цифра в $3900, упомянутая Харрис, основана на прогрессивном анализе Фонда Центра американской прогрессивности. Эта организация изучила потенциальный 20-процентный рост импортных налогов, тему, которую Трамп иногда поднимает на своих митингах. Кроме того, Институт экономической политики Питерсона провел другое исследование и оценил, что эти тарифные предложения могут обойтись типичной семье среднего дохода примерно в $1700 в год.

Корреспонденция лауреатов Нобелевской премии не затронула иммиграционные планы Трампа. Однако mainstream экономисты предупредили, что цель Трампа депортировать примерно 15-20 миллионов человек, возможно, с помощью Национальной гвардии, может иметь серьезные последствия для рынка труда США, который медленно восстанавливается после трудностей, вызванных пандемией.

Экономисты, говорившие с CNN, заявили, что компании будут вынуждены повышать зарплаты и цены. Интересно, что они заявили, что увеличение иммиграции помогло восстановлению рынка труда и повысило производительность, что, в свою очередь, помогло сдерживать инфляцию.

В составлении этого отчета приняли участие Мэтт Эган и Дэвид Голдман из CNN.

Бизнес-сообщество может выразить озабоченность, если экономические политики вице-президента Камалы Харрис и бывшего президента Дональда Трампа существенно увеличат цены в результате своих предложений, что может расширить дефициты и стимулировать спрос в экономике. Комитет ответственной федеральной бюджетной политики предсказывает, что предложения Харрис могут увеличить дефицит до $2 триллионов в течение десятилетия, в основном за счет продления детского налогового кредита.

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