Хаос в кампусе еще далеко не закончен.

Увольнение президента Колумбийского университета Минушки Шафик в среду стало шоком, не потому, что оно было неожиданным – было удивительно, что она продержалась так долго, учитывая растущее давление на нее уйти из-за плохого управления университетом во время протестов на кампусе в прошлом учебном году после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей войны в Газе, в которой погибли десятки тысяч человек.

Поразительной частью объявления Шафик было время.

Шафик ушла как раз тогда, когда студенты возвращались на кампус после в основном тихого лета. Отсутствие протестов на кампусе в последние несколько месяцев заставило многих поверить, что работа Шафик в безопасности.

Неясно, почему она ушла сейчас. Шафик в заявлении сказала, что период «принес значительные последствия» для ее семьи. Но она мало что объяснила, почему именно этот момент, когда учебный год вот-вот начнется, был оптимальным временем для ее ухода.

«Было тревожно – для сообщества, для меня как президента и на личном уровне – находиться под угрозой и преследованием», – сказала Шафик в заявлении.

Лето для Колумбии не было совсем без происшествий. Три декана ушли в отставку на прошлой неделе после того, как университет расследовал серию текстовых сообщений, которые, по словам Колумбии, содержали антисемитские штампы. Ранее этим летом Колумбия навсегда убрала деканов с их постов, но решила не увольнять их.

Но по сравнению с демонстрациями на кампусе в прошлом году – включая палаточные городки, протесты, контрпротесты, захват здания университета, серию арестов и сильно сокращенную церемонию выпускного – последние несколько месяцев были спокойными.

Колумбия далеко не единственный американский университет, который боролся с реакцией на протесты и обвинения в широко распространенной антисемитской и антимусульманской деятельности на кампусе. Президенты Гарварда и Университета Пенсильвании также ушли в отставку в прошлом году после своих провальных выступлений в декабре перед Комитетом по образованию Палаты представителей, в которых оба бывших президента не смогли четко заявить, что призывы к геноциду евреев на кампусе нарушают правила школы.

Шафик, которая не смогла выступить на том же слушании, выступила месяц спустя. Хотя она была более решительной в осуждении антисемитизма на кампусе, многие студенты Колумбии считали, что ее обещания ужесточить подавление мирных демонстраций против жестокой войны Израиля в Газе зашли слишком далеко, что привело к серии крупномасштабных протестов, которые быстро распространились на кампусы по всей стране.

Она стала пятым президентом Лиги плюща, ушедшим в отставку за последний год – президенты Йеля и Корнелла также ушли, хотя отставка бывшего президента Йеля произошла до протестов на кампусе. Бывший президент Корнелла упомянула протесты в своем письме об отставке в мае, но сказала, что уже планировала уйти с этой должности.

Как мы дошли до этого

Призывы к отставке Шафик усилились после того, как Колумбия стала эпицентром пропалестинских демонстраций, которые распространились на колледжи по всей стране. Большинство демонстрантов призывали к отказу от инвестиций в компании, поддерживающие Израиль, и к войне в Газе, а также к привлечению внимания к ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве.

Уходящий президент Колумбии подвергся критике за то, что authorize NYPD арестовать сотни протестующих на кампусе Колумбии в апреле.

На следующий день после начала палаточного городка 17 апреля Шафик authorize NYPD арестовать более 100 протестующих по предварительному обвинению в уголовном проникновении. После первой волны арестов преподаватели университета провели забастовку в поддержку права студентов на мирные протесты.

Перед всеуниверситетской церемонией окончания в мае группа академических лидеров, назначенная Шафик для переговоров с представителями протестующих, не смогла достичь соглашения, которое привело бы к тому, что студенты покинули палаточный городок, объявила Шафик в заявлении 29 апреля.

Вторая волна арестов вызвала еще больше недовольства. Около 300 протестующих в Колумбии и соседнем Городском колледже были арестованы 30 апреля после того, как демонстранты забаррикадировались в главном академическом здании кампуса. После этого Шафик была критикована за якобы недопущение преподавателей для попытки деэскалации ситуации до приведения полиции на кампус.

Члены Американской ассоциации университетских профессоров Колумбийского университета также подготовили проект резолюции, в котором утверждалось, что Шафик нарушила «основные требования академической свободы» и начала «безпрецедентное наступление на права студентов».

Те, кто призывал университет распустить палаточный городок, утверждали, что протестующие призывали к насилию и физическому запугиванию, направленному против еврейских и произраильских студентов и преподавателей.

Между тем, многие saying, что студенческие протесты на кампусах в основном были мирными, и что внешние провокаторы подогревали нестабильность.

Тем не менее, реакция на общенациональное движение была неумолимой. Руководители университетов на десятках кампусов подавили протесты с помощью арестов, санкций и отсроченных дипломов. С тех пор как произошли первые аресты в Колумбии, более 2400 человек были арестованы на более чем 50 колледж-кампусах в хотя бы в 25 штатах, согласно данным CNN. Несколько университетов также отменили занятия и церемонии окончания в связи с беспорядками на кампусе.

Еще одним спорным моментом было выступление Шафик перед Комитетом по образованию Палаты представителей 17 апреля о том, как университет справляется с антисемитизмом.

В качестве подготовки к месяцам свидетельства Шафик, как сообщается, рассказала законодателям, что осуждает несколько заявлений профессоров в поддержку нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек. Это привело к увольнению по крайней мере одного профессора, Мохаммеда Абду, в конце семестра. Она также сообщила законодателям, что призывы к геноциду евреев нарушают кодекс поведения университета.

Некоторые законодатели сочли ответы Шафик недостаточными и потребовали объяснений, почему не были приняты более решительные и своевременные меры против профессоров и студентов, якобы участвовавших в актах антисемитизма.

Новые правила на кампусе и что принесет новый год

Военные действия Израиля с ХАМАС в последнее время эскалировались, и ситуация в Газе ухудшается. Антисемитизм и исламофобия также растут по всему миру.

По мере продолжения израильской военной операции, которая убила целые семьи, усугубила гуманитарный кризис и превратила города в пустоши, tensions that have reverberated across the globe will likely continue to bubble up across university campuses.

За последние несколько месяцев несколько университетов приняли новые политики, направленные на защиту права студентов на свободу слова, одновременно поддерживая порядок на кампусе и обеспечивая безопасность от ненавистнической речи и угроз.

Например, в Гарварде было создано две президентские рабочие группы, чтобы порекомендовать, как Гарвард может бороться с антисемитизмом и антимусульманской, антиарабской и антипалестинской деятельностью. Они предложили несколько немедленных действий, в том числе прозрачный дисциплинарный процесс, поощрение диалога и серию тренингов для сотрудников и студентов.

Гарвард также заявил, что больше не будет вмешиваться в общественные дела, которые не затрагивают основную функцию престижного университета.

Другие университеты обозначили другие подобные новые правила. Но не ясно, будет ли это сдерживать протесты в новом году.

Также не ясно, будут ли университеты реагировать иначе на демонстрации в новом учебном году.

Во вторник федеральный судья принял решение, что Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе не может позволять про-палестинским протестующим блокировать доступ еврейских студентов к классам и другим частям кампуса, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Предварительное постановление, вынесенное в Калифорнии, стало первым случаем, когда американский суд принял решение против университета из-за демонстраций.

Спикер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сказал, что это решение "неправильно ограничит нашу способность реагировать на события" и университет рассматривает все доступные варианты на будущее.

CNN сообщает, что после отставки нескольких деканов из-за антисемитских текстовых сообщений вопрос управления скандалами в Колумбийском университете снова стал актуальным.

Вопрос обеспечения академической свободы и защиты права студентов на мирные протесты в Колумбийском университете по-прежнему будет сложной задачей в новом учебном году.

