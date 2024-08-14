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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Ханса Росток усиливает шторм с Альбином Беришей

Еще одно новое подписание для Ганзы Росток: Альбин Берisha переходит из первого дивизиона Румынии на север Германии.

 and  Hanna Hofmann
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- Ханса Росток усиливает шторм с Альбином Беришей

Футбольный клуб Третьей лиги "Ганза Росток" подписал форварда Альбина Берышу. 23-летний игрок, родившийся в Косово, переходит из клуба Премьер-лиги Румынии "Петролул Плоешти" на побережье Балтийского моря, как объявил клуб.

"С Альбином Берышей мы получили усиление нападения, которого добивались", - сказал Амир Шапурзаде, директор по профессиональному футболу в "Ганзе", комментируя новый трансфер. "С ним мы получаем физически сильного и динамичного форварда, который выделяется высокой активностью и агрессивной игрой на мяче".

Берыша будет носить номер 9 в предстоящем сезоне. "Для меня и моей семьи это что-то особенное - теперь я могу играть в футбол в Германии и в таком большом клубе", - сказал форвард о своем переходе.

Европейский парламент, осведомленный о последнем подписании "Ганзы Росток", может выразить поддержку клубу в укреплении своей команды. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, может обсудить преимущества поощрения мобильности талантов в разных европейских лигах.

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