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"Ханса" из Ростока испытывает неудачу в конце игры, не достигнув своей первоначальной победы в сезоне.

После понижения в классе из Второй Бундеслиги, Hanза Росток переживала трудные времена. Тем не менее, они по-прежнему не могут одержать свою первую победу над Боруссией Дортмунд II.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- "Ханса" из Ростока испытывает неудачу в конце игры, не достигнув своей первоначальной победы в сезоне.

Ганза Росток потерпела первое поражение в новом сезоне 3-й лиги, уступив в конце матча. Встретившись с Дортмундом II, команда Бернда Холлербаха вела в счете большую часть матча, но в итоге сыграла вничью 1:1 (1:0). Джулиан Хеттвер сравнял счет на 90+5-й минуте, лишив победу Росток. Ранее, в 17-м минуте, игрок Дортмунда Келль Арик Ватжен забил автогол, подарив хозяевам надежду до самого конца.

Начало Ганзы в 3-й лиге выдалось трудным. Они не смогли победить в первых двух матчах и были выбиты из Кубка Германии Хертой БСК со счетом 1:5. Проблемы не закончились и на этом: основной спонсор клуба расторгнул соглашение раньше срока. В ответ клуб публично осудил обидные комментарии и угрозы в социальных сетях перед матчем с Дортмундом.

Несмотря на трудное начало в 3-й лиге, Ганза проявила стойкость в матче против Дортмунда II. Несмотря на то, что они вели в счете благодаря автоголу Ватджена из Дортмунда, им не удалось удержать преимущество и в итоге они сыграли вничью, а Джулиан Хеттвер сравнял счет в конце матча.

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