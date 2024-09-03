Ханнавальд, известный скалорынец, оказывается втянут в спор, связанный с слонами.

Летом легендарный лыжный прыгун с трамплина Свен Ханауальд попал в центр скандала. Во время отпуска он посетил парк слонов, где принял участие в деятельности, вызвавшей споры. Организация по защите прав животных PETA Германия выразила свои опасения, а Ханауальд использует rtl.de, чтобы защитить себя. По словам Ханауальда, слоны в парке процветают, часто выбирая нырять в воду и играть.

Давайте проясним ситуацию. Свен Ханауальд, победивший на Турнире четырех трамплинов в 2002 году, провел трехдневный отпуск со своей семьей в парке слонов в Венгрии. Этот парк принадлежит Рене Касселли, знаменитому участнику Ninja Warrior и шоу Let's Dance, и его семье.

"Парк слонов Кимба" предлагает уникальный экзотический опыт прямо в сердце Европы, как указано на их веб-сайте. Животные парка могут контактировать только с обученным персоналом, чтобы гарантировать здоровье и безопасность животных и посетителей.

Поскольку Ханауальд не был обычным посетителем, парк сделал исключение для его отпуска с семьей Ханауальдов. Ханауальд поделился фотографиями и видео со своего времени в "Парке слонов Кимба" в социальных сетях, в том числе двумя клипами, демонстрирующими, как он карабкается на спину погруженного слона, прежде чем запрыгнуть в воздух. Хотя ему не удалось на первомAttempt, он смог повторить трюк во второй раз, подобно тому, как на лыжной трассе.

В своем посте Ханауальд написал: "Приятный прыжок в выходные для вас. Иногда требуется больше одной попытки... продолжайте стараться, обычно оно того стоит. Команда по тренировке вокруг Рене Касселли и его отца отдали все свои силы. Спасибо!" Это невинное упоминание о его прыжке на слоне вызвало небольшой переполох.

PETA Германия была одной из первых, кто выразил свои опасения, советуя: "Представьте, если бы ваша единственная цель в жизни заключалась в том, чтобы служить развлечением для незнакомцев каждый день. Животные не должны использоваться как игрушки для развлечений. Поэтому мы не имеем права использовать их для нашего удовольствия."

Как обычно, люди выразили свое неодобрение постом Ханауальда в социальных сетях. Большое количество пользователей Интернета означает, что такие конфликты неизбежны, и мы можем пожелать меньше комментариев по этому поводу.

Ханауальд почувствовал необходимость ответить на эти обвинения и высказался на rtl.de, заявляя, что слоны в парке находятся в отличном состоянии. Такая благоприятная среда обусловлена тем, что операторы парка ведут свою деятельность "без кнутов и без давления".

Ханауальд подробнее рассказал о условиях жизни слонов, объяснив, что парк имеет большие площади и естественный пруд. Слоны наслаждаются обливанием друг друга грязью и живут в максимально естественной среде. Кажется, люди часто ошибочно воспринимают, что хотят или нуждаются животные.

В ответ на критику PETA Германии Ханауальд подчеркивает приверженность парка "защите животных", гарантируя, что только обученный персонал контактирует со слонами, и животные живут в естественной среде с достаточным пространством и прудом.

Несмотря на скандал, Ханауальд защищает методы парка, заявляя, что их методы ставят благополучие животных на первое место, что подтверждается их игривым поведением и хорошим состоянием, вопреки обвинениям в эксплуатации животных.

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