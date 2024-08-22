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СпортНовостиЖенский бокс

Халмич выражает недовольство недостаточным представлением немецких боксеров на телевидении.

Бывшая боксерша Регина Галмих вступает в поединок на телевидении против артиста Стефана Рааба. Ранее она выражала обеспокоенность недостаточным признанием, которое получают немецкие боксеры в обществе.

 and  Grigoriy Williams
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- Халмич выражает недовольство недостаточным представлением немецких боксеров на телевидении.

Прошлый век бокс был в моде в Германии, с тяжеловесами вроде Генри Маске и братьев Кличко, и оставался популярным до 2010-х годов. Однако в последнее время интерес к этому виду спорта заметно снизился.

Хальмих: "Немецкий титул ничего не значит"

Хальмих выразила свое недовольство, сказав: "Публика хочет видеть своих, мировых чемпионов и звезд, но они не растут на деревьях". Она сожалела: "Победа в немецком чемпионате больше не значит ничего в Германии. Ее почти не освещают в ежедневных газетах или журналах. Это грустная реальность", - призналась она.

14 сентября Хальмих должна встретиться с шоуменом Стефаном Раабом в телематче в Дюссельдорфе. Телеканал RTL подтвердил трансляцию этого события, которое уже происходило дважды ранее. После длительного перерыва бывший ведущий шоу TV Total, Рааб, возвращается на телевидение.

Женский бокс в последние годы получил больше внимания, с заметными фигурами вроде Сесилии Брекхус и Клары Шилдс, которые сделали значительные шаги в спорте. Несмотря на чувства Хальмих, что домашние титулы больше не имеют того же престижа, некоторые считают, что победа в немецком чемпионате по женскому боксу все еще может служить трамплином к международному признанию.

Отсутствие домашних чемпионок по женскому боксу заставило некоторых промоутеров искать международную конкуренцию, надеясь, что успешные выступления на мировой арене смогут оживить интерес к женскому боксу в Германии.

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