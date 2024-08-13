- Хайденхайм в плей-офф конференции.

Футбольный клуб Бундеслиги 1. FC Хайденхайм сыграет в плей-офф Лиги конференций против шведского клуба BK Хаккен. Шведский клуб победил Паиде Линнамесконд из Эстонии в третьем квалификационном раунде. Хаккен выиграл домашний матч со счетом 6:1, и ничья 1:1 в Таллине была достаточно для них.

Хайденхайм, играющий в своем дебютном матче в Кубке Европы, сначала отправится в Швецию 22 августа. Через неделю у них будет домашнее преимущество.

Если Хайденхайм пройдет и достигнет группового этапа Лиги конференций, клуб может получить дополнительный доход в размере четырех-пяти миллионов евро, как подтвердил председатель правления Хольгер Санвальд немецкому пресс-агентству. "Если мы не пройдем в плей-офф, это будет всего 750 000 евро".

Первым испытанием для Хайденхайма в дебюте в Кубке Европы будет победа в квалификационном раунде, достигнутая BK Хаккен, который победил Паиде Линнамесконд в третьем квалификационном раунде. Успешное прохождение плей-офф может потенциально принести дополнительный доход в размере четырех-пяти миллионов евро для 1. FC Хайденхайм, в то время как неквалификация принесет только 750 000 евро.

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